تركيا تحذر إيران بعد اعتراض الناتو صاروخا بهاتاي

حذّرت تركيا طهران من أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى اتساع رقعة الحرب بعدما دمّرت أنظمة الدفاع الجوي التابعة للحلف الأطلسي (ناتو) صاروخا أُطلق من إيران وكان متوجّها نحو المجال الجوي التركي، بحسب ما أفاد مصدر في الخارجية.

وأوضح المصدر بأن وزير الخارجية هاكان فيدان أكد لنظيره الإيراني عباس عراقجي في اتصال هاتفي على "ضرورة تجنّب أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى توسيع رقعة النزاع".

وبحسب وكالة الأناضول فإن فيدان أبلغ عراقجي استياء أنقرة جراء الصاروخ الباليستي التي تم تحييده بعد إطلاقه من إيران نحو الأجواء التركية.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن أنظمة الدفاع الجوي التابعة للناتو اعترضت صاروخا باليستيا أطلق من إيران في أجواء هاتاي.

وأضافت الوزارة أنها تحتفظ بحق الرد على إطلاق الصاروخ الباليستي وأنها على اتصال مع الناتو والحلفاء الآخرين.

من جهته قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران إن بلاده لن تتردد في اتخاذ كل الخطوات اللازمة للدفاع عن أراضيها ومجالها الجوي.

جاء ذلك في تدوينة نشرها عبر منصة "إن سوسيال" التركية، الأربعاء، تعليقا على الأمر ذاته.

تفاصيل ودعوات

وأشار إلى أن الصاروخ أُطلق من إيران ومر عبر الأجواء العراقية والسورية متجها إلى ولاية هاتاي داخل المجال الجوي التركي، قبل أن يجري تدميره من قبل أنظمة الدفاع الجوي التابعة لحلف الناتو.

ولفت إلى أن جزءا من صاروخ اعتراضي سقط في منطقة مفتوحة بمنطقة "دورتيول" في هاتاي، مبينا عدم وقوع خسائر بشرية أو إصابات.

وجدد دوران دعوته لجميع الأطراف إلى تجنب الخطوات التي من شأنها زيادة التوتر في المنطقة أو توسيع نطاق الصراع، مشددا على أهمية تحلي الأطراف بروح المسؤولية.

وأكد أن تركيا تبذل جهودا دبلوماسية مكثفة من أجل ترسيخ السلام والاستقرار والحوار في المنطقة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة توترا غير مسبوق جراء الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران منذ فجر السبت الماضي، والتي أسفرت عن مقتل المرشد علي خامنئي وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية.