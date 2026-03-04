الخارجية القطرية: رئيس الوزراء تلقى اتصالا من وزير خارجية إيران أكد فيه أن هجماتها موجهة لمصالح أمريكا لا قطر

الخارجية القطرية: رئيس الوزراء رفض ادعاءات عراقجي مؤكدا أن الوقائع تظهر أن الاستهدافات طالت مناطق مدنية وسكنية

الخارجية القطرية: رئيس الوزراء أكد لعراقجي أن الهجمات طالت محيط مطار حمد الدولي والبنية التحتية الحيوية

الخارجية القطرية: رئيس الوزراء أكد لعراقجي أن الهجمات طالت مناطق صناعية شملت مرافق إنتاج الغاز المسال

الخارجية القطرية: رئيس الوزراء أكد لعراقجي أن الهجمات انتهاك صارخ لسيادة قطر ومبادئ القانون الدولي

الخارجية القطرية: رئيس الوزراء أكد لعراقجي أن الهجمات لم تقتصر على الصواريخ ولا تزال مستمرة عبر طائرات مسيرة

الخارجية القطرية: رئيس الوزراء أشار إلى أن اختراق الطائرات أجواء قطر تم التصدي له ببسالة من قبل القوات المسلحة

الخارجية القطرية: رئيس الوزراء أكد أن الممارسات تعكس نهجا صعيديا من جانب إيران ولا تدل على رغبة بتهدئة أو حل

