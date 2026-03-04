قطر: الاعتداء الإيراني لا يمكن قبوله تحت أي مبرر

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، إن الاعتداء الإيراني على دولة قطر لا يمكن قبوله تحت أي مبرر أو ذريعة.

وأوضح خلال تلقيه اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، أن "الاعتداء الإيراني على الأراضي القطرية يعد انتهاكا صارخا لسيادتها الوطنية، ولا ينسجم مع مبادئ حسن الجوار، ولا يمكن قبوله تحت أي مبرر أو ذريعة".

وأشار إلى أن "دولة قطر حرصت على الدوام على النأي بنفسها عن الصراعات الإقليمية، وسعت إلى تيسير الحوار بين الجانب الإيراني والمجتمع الدولي، إلا أن تجدد استهداف أراضيها لا ينم عن حسن نية ويهدد أرضية التفاهمات التي قامت عليها العلاقات الثنائية بين البلدين".

كما شدد رئيس الوزراء القطري على ضرورة الوقف الفوري لأي أعمال تصعيدية، والعودة إلى طاولة الحوار، وتغليب لغة العقل والحكمة، والعمل على احتواء الأزمة بما يحفظ أمن المنطقة.

صوت العقل

وذكرت وزارة الخارجية القطرية أن وزير الخارجية الياباني أعرب عن قلق بلاده إزاء التطورات في المنطقة، داعيا كافة الأطراف إلى تحكيم صوت العقل والعودة للمفاوضات والوسائل الدبلوماسية لتجنب المزيد من الفوضى.

وأضافت الوزارة أنه جرى خلال الاتصال استعراض تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، وسبل حل كافة الخلافات بالوسائل السلمية.

التصدي لمسيّرات وصواريخ

من جانبها، قالت وزارة الدفاع القطرية، إن دولة قطر تعرضت، فجر اليوم الأربعاء، لهجوم بـ10 طائرات مسيّرة وصاروخَي كروز من إيران.

وأضافت أنها نجحت في التصدي للمسيّرات العشر والصاروخين.

وشددت الوزارة، في بيان صحفي، على أن القوات المسلحة القطرية، تملك كل القدرات والإمكانيات بإذن الله لحماية وصون سيادة الدولة وأراضيها، والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي.