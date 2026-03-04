واشنطن ترفع مستوى تحذير السفر إلى الأردن وعُمان والسعودية والإمارات للمستوى الثالث

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية رفع مستوى التحذير من السفر إلى كل من الأردن وسلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى المستوى الثالث.

وجاء القرار في أعقاب تصاعد الهجمات الإيرانية على عدد من الدول العربية في المنطقة، ردا على الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل يوم السبت الماضي، والتي أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وعدد من القادة العسكريين.

في المقابل، أبقت الخارجية الأمريكية تحذيرها بشأن السفر إلى مصر عند المستوى الثاني، دون أن تغير تقييمها العام للوضع الأمني هناك.

إجلاء الموظفين

وأمرت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، بإجلاء الموظفين غير الأساسيين وأسرهم من البحرين والأردن. وجاء في إعلان نشرته الوزارة على الإنترنت أن القرار اتُّخذ "نظرا لمخاطر السلامة".

وفي سياق متصل قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن 9 آلاف أمريكي تمكنوا من مغادرة المنطقة منذ بداية الحرب، مشيرا إلى أن هناك نحو 1500 أمريكي طلبوا المساعدة على المغادرة.

وفي السياق ذاته، حذّرت السفارة الأمريكية في الرياض، أمس الثلاثاء، مواطنيها من هجوم وشيك بصواريخ وطائرات مسيّرة في شرق السعودية، بعد ساعات من تعرض مقرها في العاصمة لهجوم بطائرتين مسيّرتين تسبب في حريق محدود.

كما أكدت السفارة تعرضها لهجوم بطائرات مسيّرة إيرانية، وحثّت الأمريكيين على تجنب دخول المبنى الدبلوماسي في الوقت الحالي.

ودعت وزارة الخارجية الأمريكيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط إلى المغادرة، في ظل الحرب المستمرة مع إيران.

وتشهد دول الخليج والمنطقة تصعيدا غير مسبوق في الهجمات الإيرانية، مع دخول الحرب يومها الخامس عقب الضربات الأمريكية الإسرائيلية لإيران.