واشنطن ترفع مستوى التحذير من السفر إلى الأردن وعُمان والسعودية والإمارات إلى المستوى الثالث

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية رفع مستوى التحذير من السفر إلى كل من الأردن وسلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى المستوى الثالث.

وجاء القرار في أعقاب تصاعد الهجمات الإيرانية على عدد من الدول العربية في المنطقة، ردا على الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل يوم السبت الماضي، والتي أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وعدد من القادة العسكريين.

في المقابل، أبقت الخارجية الأمريكية تحذيرها بشأن السفر إلى مصر عند المستوى الثاني، دون أن تغير تقييمها العام للوضع الأمني هناك.

إجلاء الموظفين

وأمرت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، بإجلاء الموظفين غير الأساسيين وأسرهم من البحرين والأردن. وجاء في إعلان نشرته الوزارة على الإنترنت أن القرار اتُّخذ "نظرا لمخاطر السلامة".

وفي سياق متصل قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن 9 آلاف أمريكي تمكنوا من مغادرة المنطقة منذ بداية الحرب، مشيرا إلى أن هناك نحو 1500 أمريكي المساعدة للمغادرة.

وفي السياق ذاته، حذّرت السفارة الأمريكية في الرياض، أمس الثلاثاء، مواطنيها من هجوم وشيك بصواريخ وطائرات مسيّرة في شرق السعودية، بعد ساعات من تعرض مقرها في العاصمة لهجوم بطائرتين مسيّرتين تسبب في حريق محدود.

كما أكدت السفارة تعرضها لهجوم بطائرات مسيّرة إيرانية، وحثّت الأمريكيين على تجنب التواجد في المبنى الدبلوماسي في الوقت الحالي.

ودعت وزارة الخارجية الأمريكيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط إلى المغادرة في ظل الحرب المستمرة مع إيران.

تصعيد إيراني

وتشهد دول الخليج والمنطقة تصعيدا غير مسبوق في الهجمات الإيرانية، مع دخول الحرب يومها الخامس عقب الضربات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.

في الإمارات، أعلنت وزارة الدفاع اعتراض 11 صاروخا باليستيا و123 طائرة مسيّرة، فيما تحدثت السلطات عن أكثر من ألف هجوم منذ بدء التصعيد، وسقوط صاروخ داخل البلاد دون إصابات، إضافة إلى اندلاع حريق قرب القنصلية الأمريكية في دبي بعد ضربة بطائرة مسيّرة.

وفي السعودية، وأعلنت وزارة الدفاع السعودية أنه تم اعتراض صاروخي كروز، الأربعاء، فوق منطقة جنوب العاصمة الرياض، بينما أفادت وسائل إعلام رسمية عن إحباط هجوم منفصل بطائرات مسيرة.

وقال بيان صادر عن الوزارة انه تم "اعتراض وتدمير صاروخي كروز في الخرج"، في حين نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن متحدث باسم الوزارة أن "الدفاعات الجوية اعترضت تسع طائرات مسيرة فور دخولها المجال الجوي السعودي".

ودمّرت الدفاعات الجوية السعودية 9 مسيّرات إيرانية فور دخولها الأجواء، كما تم اعتراض مسيّرات أخرى قرب الرياض والخرج، بينما تعرضت السفارة الأمريكية في الرياض لهجوم بطائرتين مسيّرتين أسفر عن أضرار محدودة.

دفاعات جوية

أما في قطر، فقد جرى إطلاق صاروخين باتجاه البلاد، اعترضت الدفاعات الجوية أحدهما، في حين سقط الآخر قرب قاعدة العديد دون خسائر بشرية.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الدفاع تدمير 74 صاروخا و92 طائرة مسيّرة، بينما قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف قاعدة الشيخ عيسى الجوية بهجوم واسع.

وفي الكويت، تم اعتراض مسيّرات إيرانية داخل المجال الجوي، ما أدى إلى سقوط شظايا على منزل ووفاة فتاة متأثرة بجراحها، إضافة إلى مقتل عسكريين اثنين في هجمات سابقة.

كما استهدفت إيران قاعدة الحرير الأمريكية في أربيل شمال العراق بطائرة مسيّرة، فيما دوّت صفارات الإنذار في الأردن تحسباً لسقوط صواريخ أو مسيّرات دون تسجيل إصابات.

وتشمل الهجمات ثماني دول عربية هي الإمارات، السعودية، قطر، البحرين، الكويت، سلطنة عُمان، الأردن، والعراق، في إطار ردّ عسكري إيراني متواصل على الضربات التي تعرضت لها.