نعيم قاسم: قصفنا إسرائيل ردا على الانتهاكات ولصبرنا حدود

قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم مساء الأربعاء إن الحزب أطلق صواريخ على إسرائيل ردا على انتهاكاتها في لبنان على مدى 15 شهرا عقب سريان اتفاق وقف إطلاق النار أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأضاف قاسم، في كلمة مصورة، أن لصبر الحزب حدود، وأن "تمادي العدو الإسرائيلي أصبح كبيرا".

وتابع أن حزب الله التزم باتفاق وقف إطلاق النار، ولم يرد على اعتداءات إسرائيل المتكررة حتى لا يتهم بإعاقة الدبلوماسية، في حين لم تلتزم إسرائيل بأي بنود الاتفاق.

وتحدث الأمين العام للحزب عن حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، إذ هجّرت أكثر من 85 قرية وبلدة وهدمت الممتلكات ومراكز القرض الحسن، مشيرا إلى أنها قتلت 500 مواطن وارتكبت أكثر من 10 آلاف خرق منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد قاسم أن المقاومة حق مشروع ما دام الاحتلال الإسرائيلي مستمرا.

كما قال إن من واجب الحزب "إيقاف هذا المسار الخطير باستمرار العدوان الإسرائيلي الأمريكي"، ووصف إسرائيل بأنها "خطر وجودي علينا وعلى شعبنا ووطننا وعلى المنطقة بأسرها".

وأضاف أن المشكلة ليست في سلاح حزب الله بل في الاحتلال والخرق الدائم لسيادة لبنان.

وتابع الأمين العام لحزب الله أن إسرائيل تريد التوسع، وإن رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو أعلن سعيه إلى إقامة "إسرائيل الكبرى".

وانتقد قاسم الحكومة اللبنانية، واعتبر أنها تتماهى مع المطالب الإسرائيلية من خلال سعيها إلى نزع سلاح الحزب، معتبرا أن قرارات الحكومة في أغسطس/آب الماضي "أضعفتها وأعطت العدوان شرعية"، وفق تعبيره.

وكان حزب الله قصف عدة أهداف في إسرائيل بالصواريخ والمسيّرات، كما استهدف آليات وقات إسرائيلية عبر الحدود مما أسفر عن إصابة جنديين إسرائيليين على الأقل.