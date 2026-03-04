تايمز: هكذا تستعد الغواصات الصينية لمضاهاة النفوذ البحري الأمريكي

كشفت صحيفة تايمز البريطانية، في تقرير لمراسلها للشؤون الصينية ريتشارد سبنسر عن معطيات استخبارية أمريكية مثيرة قُدمت للكونغرس، تشير إلى أن أسطول الغواصات الصيني يضيق الفجوة بينه وبين نظيره الأمريكي بسرعة فائقة.

وأوضحت أنه في إطار برنامج التحديث العسكري الذي يشرف عليه الرئيس شي جين بينغ بنفسه، بات لدى الصين أسطول بحري يتفوق عددا على نظيره الأمريكي.

وأشارت الصحيفة إلى أن تقارير استخبارية أمريكية قُدمت إلى الكونغرس، توقعت أن يضيّق أسطول الغواصات الصيني الفجوة بينه ونظيره الأمريكي وربما يعادله خلال 15 عاما.

تحوّل كبير

ونقل سبنسر في تقريره عن رئيس الاستخبارات البحرية الأمريكية، الأدميرال مايك بروكس، قوله أمام لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأمريكية إن بكين "ضاعفت قدراتها الإنتاجية المحلية لزيادة إطلاق الغواصات النووية إلى معدلات أعلى بكثير".

وتوقع بروكس أن يصل عدد الغواصات الصينية إلى نحو 70 بحلول 2027، وقد يبلغ 80 بحلول 2035، نحو نصفها يعمل بالطاقة النووية، وهو تحول كبير في تركيبة القوة البحرية، على حد تعبير تايمز البريطانية.

وأضاف أن القوات الصينية تحت سطح البحر "قد تصبح بحلول عام 2040 قادرة بصورة موثوق بها على تحدي الهيمنة البحرية الإقليمية الأمريكية، مما يُعقد الاستجابة للأزمات، وإسقاط القوة، ودفاعات الحلفاء".

العقيدة العسكرية الصينية

وبحسب الصحيفة، تتخلف الصين عن ركب الدول الغربية في تطوير الغواصات النووية، التي يمكنها الغوص لفترات أطول وتفادي الرصد بسهولة أكبر.

ويكتسب ذلك -برأي سبنسر- أهمية خاصة لأن إستراتيجية الصين على المدى المتوسط ركزت على تحقيق اختراق بغواصاتها إلى ما وراء ما يُعرف بــ"سلسلة الجزر الأولى"، وهي حزام من الدول الممتدة من كوريا الجنوبية مرورا بتايوان والفلبين، والتي تتمتع بعلاقات صداقة مع الولايات المتحدة.

وتخشى بكين خصوصا أن تُحاصَر غواصاتها في بحر جنوب الصين، حيث تجعل المياه الضحلة مراقبتها أسهل، وفق تايمز.

كما تسعى العقيدة العسكرية الصينية لمضاهاة الولايات المتحدة في مسرح المحيط الهادي، بهدف الاستعداد لصراع محتمل حول تايوان بحلول العام المقبل وتحقيق التكافؤ الشامل بحلول عام 2035.