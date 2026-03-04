شاهد.. حزب الله يستهدف ميركافا إسرائيلية في جنوب لبنان

نشر حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، مشاهد من عملية نفذها أمس الثلاثاء استهدفت دبابة إسرائيلية عند أطراف بلدة كفركلا جنوبي لبنان، في وقت اعترفت فيه بإصابة اثنين من جنودها بجروح.

وأظهرت مشاهد حزب الله عملية رصد دقيقة لدبابة ميركافا في منطقة تل النحاس قرب كفركلا، ثم استهدافها بصاروخ كورنيت قبل إصابتها إصابة مباشرة واشتعال النيران فيها.

في السياق ذاته، أعلن جيش الاحتلال إصابة جنديين بجروح جراء استهداف قوة تابعة له بصاروخ مضاد للدبابات جنوبي لبنان.

بدوره، أعلن حزب الله مساء اليوم أنه استهدف قاعدة تل هشومير جنوب شرق تل أبيب بدفعة من الصواريخ النوعية، وكان قال قبل ذلك إنه نفّذ منذ الفجر هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ استهدفت مواقع ومقار قيادة عسكرية وسط وشمالي إسرائيل.

وقال الحزب -في بيانين منفصلين- إنه استهدف دبابة ميركافا وناقلة جند في قرية حولا بالأسلحة المناسبة، وحقق إصابة مباشرة.

وذكر الحزب في بياناته أن هجماته تأتي "ردا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية بما فيها ضاحية بيروت الجنوبية".

وأمس الثلاثاء، أكدت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية دخول قوات برية إلى الجنوب اللبناني، في حين أشارت صحيفة هآرتس إلى عزم جيش الاحتلال إخلاء خط القرى الأول والثاني في جنوب لبنان.

وفي هذا الإطار، أنذر جيش الاحتلال ظهر اليوم، جميع سكان جنوبي لبنان بالإخلاء فورا والتوجه إلى شمال نهر الليطاني، في ظل تصعيد هجماته على لبنان منذ الاثنين، تزامنا مع الحرب التي يشنها بالتعاون مع الولايات المتحدة على إيران منذ السبت الماضي.

وكان جيش الاحتلال قد أطلق "معركة هجومية" بعد إعلان حزب الله قصف موقع عسكري شمالي إسرائيل فجر الاثنين، ونفذ الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية ومناطق في جنوبي لبنان.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه صدّق على "تمكين الجيش من التقدم والسيطرة على مناطق إستراتيجية إضافية داخل لبنان".