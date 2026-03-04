سيناتورة أمريكية: حرب إيران بُنيت على أكاذيب وترمب لم يقدّم سببا ‏واحدا لها

قالت ‏عضوة مجلس الشيوخ الأمريكي إليزابيث وارن، بعد خروجها من إحاطة سرّية مع مستشاري الرئيس دونالد ترمب بشأن الحرب على إيران، إن الحرب بُنيت على أكاذيب، مشددة على أن الإدارة الأمريكية لا تملك أي خطة في إيران.

وأضافت السيناتورة الديمقراطية، اليوم الأربعاء، عبر مقطع مصور نشرته على منصة إكس ‏"الأمر أسوأ مما اعتقدتم، وأنتم محقون بأن تشعروا بالقلق. لا تملك إدارة ترمب أي خطة في إيران".

ووصفت وارن الحرب التي بدأت السبت الماضي بأنها "غير قانونية ومبنية على أكاذيب"، مضيفة أنها "شُنت دون وجود خطر محدق على بلدنا".

وشددت على أن الرئيس الأمريكي لم يقدّم -خلال الإحاطة التي جرت بحضور زملائها من مجلس الشيوخ- "سببا ‏واحدا واضحا حتى الآن لهذه الحرب"، وتابعت "يبدو أنه لا يملك أي خطة لكيفية إنهائها أيضا".

وخلصت النائبة الديمقراطية في نهاية تقييمها للإحاطة إلى القول "‏مثل كثير منكم، أنا غاضبة جدا، أنا غاضبة مما يفعله ترمب، وأشعر بالحزن على الذين قُتلوا حتى الآن في هذا النزاع غير الضروري"، متعهدة بمواصلة العمل من أجل إنهاء الحرب.

"حرب أبدية"

وكان كبار مستشاري الرئيس ترمب للأمن القومي قد أمضوا معظم يوم أمس الثلاثاء في تقديم حججهم إلى الكونغرس بشأن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، واصفين العملية بأنها تتطور بسرعة، وتاركين الباب مفتوحا أمام إمكانية إرسال قوات أمريكية، وفق وكالة رويترز.

وقدَّم وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الحرب بيت هغسيث ومدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين إفادات سرّية أولا لمجلس الشيوخ ثم لمجلس النواب بأكمله.

وقال الديمقراطيون إن مسؤولي الإدارة لم يحددوا إستراتيجية لإنهاء الحرب، واتهموا ترمب ببدء "حرب أبدية" أخرى مثل الصراعات الطويلة الأمد في العراق وأفغانستان التي بدأت في عهد الرئيس الجمهوري جورج بوش.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ اليوم الأربعاء، ومجلس النواب غدا الخميس، على قرارات بشأن صلاحيات خوض الحروب، تسعى إلى ‌منع ترمب ‌من مواصلة مهاجمة إيران دون إذن من الكونغرس.

وشنت أمريكا وإسرائيل هجوما مشتركا واسعا على إيران منذ صباح السبت، أسفر عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وعشرات القادة العسكريين الإيرانيين، إضافة إلى استهداف دفاعات جوية ومنصات إطلاق صواريخ.

وردَّت طهران بإطلاق موجة صاروخية واسعة استهدفت مناطق متفرقة من إسرائيل، وأسفرت عن قتلى ومصابين وإلحاق دمار بالبنية التحتية، كما شنت هجمات على دول الخليج العربي.