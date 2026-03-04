روسيا تحذر من تأثير الضربات على محطة بوشهر النووية الإيرانية

حذرت موسكو من أن ⁠محطة بوشهر النووية في إيران تتعرض ل⁠لتهديد جراء الغارات الجوية الأمريكية الإسرائيلية، في وقت رصدت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، أضرارا في مبنيين قرب موقع أصفهان النووي جراء الهجمات.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي، إن ⁠محطة بوشهر تتعرض ⁠لتهديد جراء الغارات الجوية الأمريكية الإسرائيلية، وأضافت أنه يمكن سماع دوي ‌الانفجارات على بعد كيلومترات من محيطها.

وقالت زاخاروفا إن ⁠القصف يسبب عقبات خطيرة أمام جهود الوكالة الدولية للطاقة ⁠الذرية التابعة للأمم ⁠المتحدة لرصد ⁠الوضع.

وعبّرت عن أمل موسكو في أن تقدم الوكالة ‌تقييما موضوعيا للمخاطر النووية ‌التي ‌تشكلها الضربات الأمريكية والإسرائيلية.

وأمس الثلاثاء، أفاد رئيس شركة روساتوم الحكومية الروسية للطاقة النووية أليكسي ليخاتشوف بسماع دوي انفجارات على بعد بضعة كيلومترات من المحطة.

وقال ليخاتشوف لوكالة "إنترفاكس" للأنباء "هذا ليس موجها ضد المحطة، ولكن ضد المنشآت العسكرية هناك. لكن التهديد يتزايد كلما اشتدت حدة الصراع".

وتقع محطة بوشهر على بعد نحو 760 كيلومترا جنوب طهران على الخليج، ويقوم مفاعلها الذي صممته روسيا بتزويد البلاد بالكهرباء منذ عام2011.

وقال ليخاتشوف إن روساتوم تدرس سحب ما يتراوح بين 150 و200 موظف إضافي من بوشهر بمجرد أن يسمح الوضع الأمني بذلك.

لا خطر لتسرب إشعاعي

‌بدورها، قالت الوكالة الدولية إن ⁠هناك أضرارا واضحة في ‌مبنيين بالقرب من موقع أصفهان النووي في إيران، لكن ⁠لا توجد ⁠أضرار في المنشآت ⁠التي تحتوي على ⁠مواد ⁠نووية ولا يوجد خطر من ‌تسرب إشعاعي في ‌الوقت الحالي.

وأضافت أنه يمكن سماع دوي ‌الانفجارات على بعد كيلومترات من محيطها، موضحة أنها لم ‌ترصد حدوث أي أضرار بالمنشآت التي تحتوي على مواد ⁠نووية في إيران ⁠ولا يوجد خطر تسرب ⁠إشعاعي في ⁠الوقت ⁠الراهن، وذلك استنادا إلى أحدث ‌صور متاحة بالأقمار الصناعية.

وقالت الوكالة، الثلاثاء، إن موقع نطنز النووي لتخصيب اليورانيوم تعرض" لبعض الضرر مؤخرا" في ظل الهجوم الأمريكي الإسرائيلي، على الرغم من أنه" من غير المتوقع أن يسفر ذلك عن تداعيات إشعاعية".

وأضافت الوكالة أن الضرر تركز في " مباني الدخول" للجزء الموجود أسفل الأرض من الموقع النووي.

وكان موقع نطنز قد تعرض لهجوم أمريكي خلال الحرب الإيرانية الإسرائيلية التي استمرت 12 يوما في يونيو/حزيران 2025.