خبير عسكري: هكذا تحاول إسرائيل الإيحاء بسيطرتها على أجواء إيران

أعلن الجيش الإسرائيلي أن مقاتلة "إف-35" أسقطت مقاتلة "ياك 130" إيرانية فوق العاصمة الإيرانية طهران، في تطور لافت يقول الخبير العسكري والإستراتيجي نضال أبو زيد إن هدف الإعلان عنه هو محاولة إسرائيلية لرسم صورة معينة.

وحسب أبو زيد، فإن طائرة "ياك 130″، هي سوفياتية الصنع وتقنياتها لم تعد تستخدم، ولكن إيران لا توظفها للقتال وإنما لإيصال بعض القذائف إلى مواقع معينة، حيث تقوم بعمل الطائرات المسيّرة، وهي طائرة صغيرة الحجم ولا يمكن مقارنتها بطائرة "إف-35".

ورغم أن إسقاط هذه الطائرة ليس له قيمة كبيرة، فإن الجيش الإسرائيلي يريد أن يثبت أنه حقق السيادة الجوية على إيران، كما يقول الخبير العسكري والإستراتيجي في تحليله للمشهد الإيراني، والذي أوضح أن حديث مراسلي الجزيرة عن سماع أصوات طائرات في الأجواء الإيرانية يعزز ما تريد إسرائيل إثباته.

وقال أبو زيد إن السيادة في العرف العسكري لها 3 مستويات، إما تفوق جوي أو سيطرة جوية أو سيادة جوية، وتتحقق الأخيرة عندما يتم تدمير الدفاعات الجوية بالمطلق وتشل الرادارات.

ويُذكر أن الحرس الثوري الإيراني أعلن من جهته إسقاط مسيّرة أمريكية إسرائيلية صباح اليوم من نوع "هرميس" في كرمان جنوب شرقي إيران.

تراجع مستوى القصف

وفي تقييمه لليوم الخامس من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، تحدث الخبير العسكري والإستراتيجي عن تراجع في مستوى القصف الإيراني، فبينما كان الإيرانيون يتحدثون عن حوالي 150 إلى 250 صاروخا يوميا باتجاه إسرائيل والمنطقة، تراجعت كثافة الإطلاق منذ مساء أمس الثلاثاء.

وأشار إلى أن الإيرانيين لم يستخدموا لغاية الآن سوى صاروخ "فتاح" الفرط صوتي، وصاروخ "خرمشهر" ذي الرأس الانشطاري الذي استُخدم أول أمس، مشيرا إلى أن عمليات الإطلاق الإيرانية هي كمية وليست نوعية.

وربط أبو زيد التراجع في مستوى القصف الإيراني بما أعلنه الجانب الأمريكي من أنه تم استهداف منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية خلال القصف المتواصل على إيران.

إعلان

وتستمر الضربات الأمريكية والإسرائيلية على عدة مدن إيرانية، وأعلن الجيش الإسرائيلي قصف عشرات من مراكز قيادة النظام الإيراني والأمن الداخلي وقيادة الباسيج.