تهديد بضرب ديمونا وقصف على تركيا.. أبرز ملامح اليوم الخامس من الحرب

دخلت الحرب على إيران يومها الخامس وسط تصعيد غير مسبوق اتسعت دائرته إقليميا ودوليا، بدءا بتهديد إيران بقصف مفاعل ديمونا، مرورا بإطلاقها صاروخا باليستيا باتجاه الأجواء التركية، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو). وفي موازاة ذلك، أعلن الجيش الأمريكي إغراق فرقاطة إيرانية قبالة سواحل سريلانكا كانت تقل نحو 200 بحّار.

كما أعلن الجيش الإيراني فرض "سيطرة كاملة" على مضيق هرمز، وتزامن ذلك مع تصعيد ميداني واسع، شمل غارات إسرائيلية وأمريكية على أهداف داخل إيران، وردّا إيرانيا مكثفا عبر إطلاق صواريخ من طهران وجنوب لبنان باتجاه عدة مناطق في إسرائيل.

وفي ما يلي أبرز ملامح اليوم الخامس من الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية.

تهديد بقصف ديمونا

قال مسؤول عسكري إيراني إن لجوء الولايات المتحدة وإسرائيل إلى محاولة قلب النظام عبر الفوضى المسلحة سيقابل برد مباشر يشمل ضرب مفاعل ديمونا النووي.

وأضاف المسؤول لموقع إيران نوانس أن "تفعيل أي خطة تستهدف إسقاط النظام سيُجبر إيران على استهداف البنى التحتية للطاقة في المنطقة".

تركيا تحذر إيران

استدعت وزارة الخارجية التركية السفير الإيراني في أنقرة للاحتجاج على إطلاق صاروخ باليستي من الأراضي الإيرانية تم اعتراضه قبل دخوله الأجواء التركية.

وجاء الاستدعاء بعد أن أكد مصدر في الخارجية التركية أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) دمّرت الصاروخ أثناء توجهه نحو المجال الجوي التركي.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن منظومات الدفاع الجوي التابعة للناتو اعترضت الصاروخ الباليستي في أجواء ولاية هاتاي جنوبي البلاد.

وأضافت أن أنقرة تحتفظ بحق الرد على هذا التطور، مشيرة إلى أنها على تواصل مستمر مع قيادة الناتو والحلفاء لبحث تداعيات الحادث.

أمريكا تغرق فرقاطة إيرانية

أعلنت القوات البحرية السريلانكية، الأربعاء، انتشال 87 جثة من البحر كانوا على متن سفينة حربية إيرانية أُصيبت بهجوم أدى إلى غرقها قبالة المياه الإقليمية للجزيرة، في حين تتواصل عمليات البحث عن عشرات المفقودين.

إعلان

وقالت المصادر الرسمية إن فرق الإنقاذ ما زالت تبحث عن 61 بحارا في عداد المفقودين، بعدما تم إنقاذ 32 من أفراد الطاقم الذين نجوا من الحادث.

ويأتي الإعلان السريلانكي بالتزامن مع تأكيد وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، أن غواصة أمريكية أغرقت سفينة حربية إيرانية بطوربيد موجّه في المياه الدولية قبالة سواحل سريلانكا ليل الثلاثاء.

هجمات متزامنة بين إيران وحزب الله

شهدت الساعات الماضية تصعيدا لافتا وغير مسبوق، مع تنفيذ إيران و"حزب الله" اللبناني أول هجوم متزامن وواسع النطاق على إسرائيل، تكرّر 3 مرات خلال ساعتين، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.

وأطلقت إيران عشرات الصواريخ الباليستية باتجاه تل أبيب ومنطقة القدس، بالتزامن مع رشقات صاروخية كثيفة من جنوب لبنان نفّذها "حزب الله" مستهدفة تل أبيب ومدينة حيفا وشمال إسرائيل.

وهذه المرة الأولى التي تتزامن فيها الضربات بين إيران وحزب الله في توقيت واحد، وهو ما يرى محللون أنه قد يشير إلى مستوى أعلى من التنسيق الهادف إلى إرهاق منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية وشَغلها على أكثر من جبهة في آن واحد، وربما يشكّل مقدمة لتأسيس غرفة عمليات مشتركة حقيقية.

"السيطرة الكاملة" على مضيق هرمز

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، أنه بات يفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لتجارة النفط العالمية عند مدخل الخليج.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن المسؤول البحري البارز في الحرس الثوري محمد أكبر زاده، قوله إن "مضيق هرمز يخضع حاليا لسيطرة كاملة من القوة البحرية لحرس الثورة"، مؤكدا أن الإجراءات التي اتخذها الحرس غيرت قواعد الحركة الملاحية في المنطقة.

وأضاف أكبر زاده أن قواته "استهدفت أكثر من 10 ناقلات نفط في مضيق هرمز بعد عدم التزامها بتحذيراتنا"، مشددا على أنه "لم يعد من الممكن عبور أي سفينة نفطية أو تجارية منذ إعلان الحرس الثوري إغلاق المضيق ومنع حركة السفن عبره".

وتعرضت سفينة شحن قرب السواحل العُمانية لهجوم صاروخي اليوم، حيث أفادت وكالة الأنباء العُمانية بأن البحرية السلطانية العُمانية استجابت لبلاغ يفيد بتعرُّض سفينة شحن ترفع علم مالطا لقصف بصاروخين أثناء عبورها قرب مضيق هرمز.

وفي سياق متصل، سجلت أسعار النفط ارتفاعات قياسية، فبعد أن كان سعر برميل النفط قبل الحرب بحدود لا تتجاوز 65 دولارا للبرميل، وانخفض في بعض الأوقات إلى حدود 60 دولارا للبرميل، قفز سعر خام برنت ليتجاوز 80 دولارا للبرميل.

إسبانيا تنأى بنفسها عن الحرب

انتقد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التي هاجم فيها مدريد لرفضها السماح للطائرات الأمريكية باستخدام القواعد الإسبانية في تنفيذ ضربات ضد إيران، مؤكدا تمسّك حكومته بموقف واضح يقوم على رفض الحرب.

وقال سانشيز في خطاب متلفز، ردا على تهديد ترمب بقطع العلاقات التجارية مع بلاده، إن "إسبانيا لن تنخرط في عمل يضر بالعالم ويتعارض مع قيمنا ومصالحنا لمجرد الخوف من الانتقام".

إعلان

وأضاف رئيس الوزراء "نرفض هذه الكارثة"، مشيرا إلى أن العديد من الحكومات تساند مدريد في موقفها، إلى جانب "ملايين المواطنين في أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط الذين لا يريدون مزيدا من الحروب ولا مستقبلا قائما على عدم اليقين".

الدوحة ترفض مبررات طهران

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، إن الاعتداء الإيراني على دولة قطر لا يمكن قبوله تحت أي مبرر أو ذريعة.

وقالت الخارجية القطرية إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أوضح فيه الأخير أن الهجمات الإيرانية الصاروخية التي تشنها بلاده ضد قطر كانت "موجهة إلى المصالح الأمريكية ولا تستهدف دولة قطر".

ورفض رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الادعاءات الإيرانية "رفضا قاطعا"، مؤكدا أن "الوقائع على الأرض تُظهر بوضوح أن الاستهدافات طالت مناطق مدنية وسكنية داخل دولة قطر، بما في ذلك محيط مطار حمد الدولي، والبنية التحتية الحيوية، ومناطق صناعية شملت مرافق إنتاج الغاز المسال".

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولين أمنيين وعسكريين بارزين ومدنيين.

وتردّ إيران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيَّرات اتجاه إسرائيل وما تقول إنها قواعد أمريكية بدول خليجية، بعضها ألحق أضرارا بمنشآت مدنية، بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة.