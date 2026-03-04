تقارير متضاربة وإسرائيل تستفسر.. هل تواصلت إيران مع أمريكا لإنهاء الحرب؟

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصادر، اليوم الأربعاء، أن المخابرات الإيرانية أبلغت الولايات المتحدة استعدادها لفتح حوار بشأن كيفية إنهاء الحرب.

وفي المقابل، نقلت وكالة تسنیم الإيرانية عن مصدر بالاستخبارات الإيرانية أن لا صحة لما يروج له عن إبداء إيران استعدادها للتفاوض مع الاستخبارات الأمريكية.

واعتبر المصدر بالاستخبارات الإيرانية أن فبركة الأخبار تعكس شعور الأمريكيين بالعجز العسكري، مؤكدا نفي ما نقلته وسائل إعلام أمريكية عن رسائل إيرانية لأمريكا بشأن الحوار.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين مطلعين أن عناصر من وزارة الاستخبارات ‌الإيرانية أبدوا استعدادهم للتفاوض مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية حول إنهاء الحرب.

وقالت إن العرض قُدم عبر جهاز مخابرات بلد لم تذكر اسمه، وذلك ⁠نقلا عن مسؤولين في الشرق الأوسط ومسؤولين من دولة غربية تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم.

ونقل موقع أكسيوس عن مصادر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استوضح من البيت الأبيض ما إذا كان ثمة محادثات سرية جارية الآن مع إيران، مضيفا أن مخابرات إسرائيل حصلت على معلومات أثارت شكوكا بشأن وجود نوع من الاتصالات بين طهران وواشنطن.

كما نقل عن مصدر أن البيت الأبيض أبلغ نتنياهو أن إدارة ترمب لم تتحدث مع الإيرانيين.

وأفاد عن مسؤول أمريكي أن الإسرائيليين يعلمون "أننا لا نتحدث مع الإيرانيين"، مؤكدا أن طهران بعثت رسائل لواشنطن عبر دول في الخليج والمنطقة، لكن الولايات المتحدة لم ترد.