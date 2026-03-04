ترمب لا يدعم "طموح" بهلوي ويفضل شخصا من داخل إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم في البيت الأبيض، إن رضا بهلوي، نجل شاه إيران الأخير، "يحظى بإعجاب بعض الناس"، لكنه أوضح أن إدارته "لم تفكر فيه كثيرا" بوصفه خيارا مطروحا في مقاربة واشنطن لملف إيران.

وجاءت تصريحات ترمب ردا على سؤال صحفي عما إذا كان نجل شاه إيران السابق يُعد خيارا محتملا، إذ قال "نعم، بعض الناس يحبونه، لكننا لم نفكر فيه كثيرا، وكما قلت سابقا، قد يكون شخص من الداخل أكثر ملاءمة، شخص يكون في إيران ولديه شعبية الآن".

وأضاف الرئيس الأمريكي أثناء لقائه المستشار الألماني فيريدريش ميرتس في البيت الأبيض: "لدينا أشخاص من هذا النوع"، دون أن يسمي أي شخصية بعينها، في إشارة إلى وجود بدائل يراها أكثر التصاقا بالواقع الداخلي الإيراني.

وفي السياق نفسه، هاجم ترمب المسؤولين الحاليين في إيران واصفا إياهم بأنهم "متطرفون مجانين"، وقال إنه ينظر إلى أشخاص "أكثر اعتدالا" داخل إيران.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها ترمب بتحفظ ورفض عن رضا بهلوي. ففي تصريحات سابقة نقلتها وكالة رويترز في يناير/كانون الثاني الماضي، قال ترمب "يبدو أنه شخص لطيف جدا، لكنني لا أعرف كيف سيكون أداؤه داخل بلده، لا أعرف إن كان بلده سيقبل قيادته أم لا، لكنْ بالتأكيد إذا قبلوا به، فهو مقبول بالنسبة لي".

وفي السياق، يثير خبراء ومحللون طرح تساؤلات حول قدرة رضا بهلوي على قيادة البلاد بفاعلية، في ظل إقامته في المنفى منذ الثورة، وعدم زيارته إيران منذ عقود.

ودخلت الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل يومها الرابع بعد أن بدأت صباح السبت الماضي بشن هجمات على إيران استهدفت قيادات ومراكز مدنية وعسكرية. وأعلنت طهران يوم الأحد مقتل المرشد علي خامنئي بقصف استهدف بيته في قلب العاصمة يوم السبت الماضي.