تدمير طائرة وبرج المراقبة والمدرج.. أضرار واسعة في مطار تبريز الإيراني

كشفت صور أقمار صناعية حديثة عن حجم الأضرار البالغة التي لحقت بمطار تبريز شمال غربي إيران، إثر غارات جوية إسرائيلية استهدفت مرافقه ومدارجه الرئيسية.

وأظهر تحليل الصور التي التُقطت أمس الثلاثاء وجود أكثر من 10 حفر عميقة ناتجة عن القصف، مما ألحق أضرارا جسيمة بالبنية التحتية للمطار، وأدى إلى خروجه تماما من الخدمة.

كما وثَّقت الصور تدمير برج مراقبة محاذٍ للمدرج الرئيسي، إلى جانب آثار قصف استهدف طائرة كانت رابضة في الساحة الجانبية المخصصة لاصطفاف الطائرات.

ويأتي هذا الكشف بعد إعلان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في الأول من مارس/آذار الجاري، استهداف طائرتين مقاتلتين من طرازي (F-4) و(F-5) تابعتين لسلاح الجو الإيراني، كانتا في وضع الاستعداد للإقلاع داخل المطار وفق مزاعم الجيش، وأكد المتحدث حينئذ أن الغارة جاءت بهدف "شل قدرات سلاح الجو الإيراني وأنظمته الدفاعية".

وتُعَد هذه الضربة هي الثانية من نوعها التي تستهدف المطار بعد غارات العام الماضي، ويحظى مطار تبريز بأهمية إستراتيجية كبرى لكونه من أهم المطارات في شمال غربي البلاد، إذ تحده من الشمال والشرق القاعدة الجوية الثانية التابعة للقوات الجوية الإيرانية، بينما يحده شارع "بابائي" جنوبا، والطريق المؤدي إلى مدينة صوفيان غربا.