بعد ملايين المشاهدات.. ما حقيقة صور خروج صواريخ باليستية من جبل في إيران؟

ضجت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بمشاهد يُزعم أنها توثق خروج رتل عسكري من الشاحنات المحملة بصواريخ باليستية مجهزة للإطلاق، من نفق سري داخل أحد الجبال في إيران.

ويتزامن تداول هذا المقطع مع تصاعد التوترات والضربات المتبادلة بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، والحرس الثوري الإيراني من جهة أخرى.

وقد حظي المقطع بانتشار واسع حاصدا ملايين المشاهدات، مستفيدا من الزخم السريع الذي يصاحب عادة هذا النوع من المحتوى العسكري في أوقات الأزمات.

إلا أن التدقيق في تلك المشاهد يكشف زيفها تماما، حيث تبين أنها مُولدة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتظهر بوضوح تشوهات بصرية في مشهد خروج الشاحنات، وطبيعة الأرض المحيطة بالجبل، وتفاصيل الصواريخ.

إلى جانب ذلك، يظهر عدم تناسق أحجام العناصر المكونة للصورة، علاوة على ذلك، تحيط طهران تحركاتها العسكرية الإستراتيجية بسرية تامة وتتجنب نشرها بهذا الشكل المكشوف.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها هذا المقطع المضلل، إذ سبق وجرى تداوله خلال العام الماضي وتم توظيفه في سياقات مختلفة.