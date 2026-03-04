أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الأربعاء سيطرته بشكل كامل على مضيق هرمز، الذي يتميز بأهمية اقتصادية وإستراتيجية بارزة لتجارة النفط العالمية عند مدخل الخليج.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن المسؤول البحري البارز في الحرس الثوري محمد أكبر زاده قوله إن "مضيق هرمز يخضع حاليا لسيطرة كاملة من القوة البحرية لحرس الثورة".

وقال المسؤول الإيراني "استهدفنا أكثر من 10 ناقلات نفط في مضيق هرمز بعد عدم التزامها بتحذيراتنا"، مشددا على أنه أصبح من غير الممكن عبور أي سفينة نفطية أو تجارية منذ إعلان الحرس الثوري إغلاق المضيق ومنْع عبور السفن من خلاله.

ترمب: سنحمي ناقلات النفط

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال إن البحرية الأمريكية قادرة على مرافقة ناقلات النفط عند مضيق هرمز "في حال الضرورة".

وأعلن ترمب الثلاثاء أنه أمر مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية بتوفير "تأمين وضمانات" للسفن العابرة للخليج، ملمحا إلى أن البحرية الأمريكية سترافق ناقلات النفط عبر مضيق هرمز "إذا لزم الأمر".

وقال في منشور له عبر منصته تروث سوشيال إنه "مهما يكن، ستضمن الولايات المتحدة التدفق الحر للطاقة إلى العالم".

وكانت إيران قد هددت في وقت سابق بمهاجمة السفن العابرة للمضيق، وتعرضت بعض ناقلات النفط بالفعل لهجمات في المنطقة، وأبلغ عدد من شركات التأمين البحري عملاءها بإنهاء تغطيتها لأي أضرار ناجمة عن الحرب في المياه المحيطة.

ويُعَد هرمز نقطة عبور رئيسية ضمن أحد أهم الممرات التجارية الدولية، ويشكل محورا حيويا في منطقة الخليج العربي الغنية بموارد الطاقة بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي، كما تُعَد موانئه سلاسل عبور ولوجيستيات حيوية للتجارة البحرية الدولية.

وفي العادة، تعبر المضيق 60 سفينة يوميا، حاملة نحو 20% من تدفقات النفط العالمية، كما يمر عبره نحو 20 مليون برميل نفط يوميا.