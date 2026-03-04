اليوم الخامس.. دول الخليج تعلن حصيلة الاستهدافات الإيرانية

أعلنت دول الخليج، اليوم الأربعاء، أحدث حصيلة للهجمات الإيرانية على أراضيها، ضمن سلسلة من الهجمات التي تشنها طهران منذ فجر السبت تحت ذريعة استهداف "المصالح الأمريكية" في المنطقة، ردا على العمليات العسكرية المستمرة ضدها.

وفي بيانات مختلفة، أكدت السلطات في قطر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين تصديها لمعظم الهجمات.

قطر: نملك كل القدرات لحماية الدولة

قالت وزارة الدفاع القطرية إن دولة قطر تعرضت، فجر اليوم الأربعاء، لهجوم بـ10 طائرات مسيّرة وصاروخَي كروز من إيران.

وأضافت أنها نجحت في التصدي للمسيّرات العشر والصاروخين.

وشددت الوزارة، في بيان صحفي، على أن القوات المسلحة القطرية تملك كل القدرات والإمكانيات لحماية وصون سيادة الدولة وأراضيها، والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي.

الكويت: مستمرون في مهام التصدي

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش أن القوات المسلحة تعاملت فجر الأربعاء مع موجة جديدة من الصواريخ والمسيّرات التي رُصدت في أجواء البلاد، وسط انطلاق متواصل لصافرات الإنذار في العاصمة الكويت.

وعلى الصعيد الإنساني، أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن وفاة طفلة (11 عاما) من المقيمين، متأثرة بجراحها إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض في منطقة سكنية بمحافظة العاصمة، حيث باءت محاولات إنعاشها بالفشل بعد وصولها للمستشفى الأميري.

وبهذه الحادثة، ارتفع عدد القتلى في الكويت إلى 4 أشخاص منذ بدء الهجمات يوم السبت، من بينهم عسكريان قُتلا يوم الاثنين الماضي.

كما أكدت وزارة الدفاع تسجيل إصابات بشرية أخرى (لم تحدد عددها) ووقوع خسائر مادية جراء سقوط حطام الأهداف الجوية المعادية على أحد المنازل.

وأشارت إلى أن وحدات الجيش والقوات المسلحة مستمرة في تنفيذ مهامها في التصدي لهذه التهديدات وتدميرها داخل المجال الجوي للدولة.

السعودية: هجوم دون أضرار

أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع السعودية عن تعرض مصفاة رأس تنورة النفطية، الواقعة على ساحل الخليج العربي شرقي البلاد، لمحاولة هجوم جديدة يوم الأربعاء.

وأوضحت التقديرات الأولية لوزارة الدفاع أن الهجوم نُفّذ بواسطة طائرة مسيرة، مؤكدة أنه لم ينتج عنه أي أضرار تذكر في المصفاة التي تُعد من أهم المنشآت النفطية في المنطقة الشرقية.

وعلى الرغم من تأكيدات وزارة الدفاع بعدم وقوع أضرار في الهجوم الأخير، فإن المملكة والدول الخليجية أدانت هذه الاعتداءات التي طالت منشآت مدنية ومنشآت حيوية، معتبرة إياها تهديدا مباشرا للأمن الإقليمي وإمدادات الطاقة العالمية، خاصة في ظل استمرار الرشقات الصاروخية والمسيّرات التي تطلقها إيران في اتجاهات متعددة منذ بدء النزاع.

الإمارات: تعاملنا بنجاح مع 3 صواريخ باليستية

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت بنجاح مع 3 صواريخ باليستية ورصدت 129 طائرة مسيرة. وأوضحت الوزارة أنه تم اعتراض 121 طائرة مسيرة، بينما سقطت 8 طائرات داخل أراضي الدولة يوم الأربعاء.

وعلى صعيد الخسائر البشرية، أكدت وزارة الدفاع أن الاعتداءات الإيرانية أسفرت حتى الآن عن سقوط 3 قتلى و78 مصابا.

أما في المجال البحري، فقد طالت التداعيات حركة الملاحة قبالة السواحل الإماراتية، حيث أعلنت وكالة الأمن البحري البريطانية (UKMTO) عن إصابة ناقلة نفط بـ"حطام ناجم عن مقذوف مجهول" في وقت مبكر من صباح الأربعاء، على بعد 10 أميال بحرية شرق مدينة الفجيرة.

وأفادت الوكالة بأن الناقلة تعرضت لانفجار قوي وُجد على إثره حطام المقذوف على سطحها، مؤكدة في الوقت ذاته أن جميع أفراد الطاقم سالمون.