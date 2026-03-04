الكشف عن هويات 4 جنود أمريكيين قتلتهم مسيّرة بالكويت

أعلن الجيش الأمريكي، أمس الثلاثاء، هويات 4 من أوائل الجنود الأمريكيين الذين قُتلوا في الحرب على إيران جراء استهدافهم بطائرة مسيرة في الكويت.

ومن بين 6 جنود أمريكيين لقوا حتفهم حتى الآن، كان الأربعة أعضاء في وحدة قوات الاحتياط التابعة للجيش في ولاية أيوا.

وقال الجيش، أمس الثلاثاء، إن الأربعة لقوا حتفهم يوم الأحد عندما اصطدمت طائرة مسيرة بمنشأة عسكرية أمريكية في ميناء الشعيبة الكويتي.

وذكرت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)أن الجنود الأربعة تتراوح أعمارهم بين 20 و42 عاما، وكانوا يخدمون في قيادة الدعم 103 من دي موين بولاية أيوا، وهي جزء من عمليات الإمداد العالمية للجيش.

وحدد الجيش هويات الجنود الأربعة من قوات الاحتياط وهم:

الكابتن كودي إيه. كورك (35 عاما) من ونتر هافن بولاية فلوريدا.

السرجنت نواه إل. تيجنز (42 عاما) من بلفيو بولاية نبراسكا.

السرجنت نيكول إم. أمور (39 عاما) من وايت بير ليك في مينيسوتا.

السرجنت ديكلان جيه. كودي (20 عاما) من ويست دي موين بأيوا.

وذكر البنتاغون أن معظم الجنود سبق أن خدموا خارج الولايات المتحدة. فقد خدم كورك في السعودية عام 2018 ثم في خليج غوانتانامو بكوبا عام 2021 وفي بولندا عام 2024. أما أمور فخدمت في الكويت والعراق عام 2019. وخدم تيجنز مرتين سابقتين في الكويت عامي 2009 و2019. أما كودي فانضم إلى قوات الاحتياط عام 2023.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ومسؤولون كبار آخرون من سقوط مزيد من القتلى في صفوف الجيش الأمريكي بسبب الصراع مع إيران التي ترد على الضربات الأمريكية والإسرائيلية بشن هجمات.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، أمس الثلاثاء، إن إيران أطلقت حتى الآن أكثر من 500 صاروخ باليستي وما يزيد على ألفي طائرة مسيرة في هجماتها على دول بالشرق الأوسط.

وخلال إحاطة مغلقة للمشرعين أمس الثلاثاء، تحدث كل من وزير الحرب بيت هيغسيث والجنرال دان كين رئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف ووزير الخارجية ماركو روبيو، عن التهديدات التي تحيط بالقوات الأمريكية.

وقال السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي "أخبرونا في تلك الغرفة أن المزيد من الأمريكيين سيلقون حتفهم، وأنهم لن يتمكنوا من إيقاف هذه الطائرات المسيرة".

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤولَين قولهما إن المنشأة التي قُتل فيها العسكريون الأربعة في الكويت كانت محمية بجدران خرسانية مضادة للانفجارات لكنها لم تكن مزودة بسقف محصن.

وأضاف أحد المسؤولين، اللذين طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الدفاعات الجوية تعمل وقتها، لكن يبدو أنه لم يصدر إنذار عند اقتراب الطائرة المسيرة.