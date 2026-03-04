أظهرت بيانات ملاحية من منصتي "فلايت رادار" و"ADS-B Exchange" تحركات مكثفة لـ22 طائرة عسكرية مرتبطة بالقوات الأمريكية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء وحتى الآن، في إطار عملية إسناد جوي ولوجستي مستمرة باتجاه الشرق الأوسط في خامس يوم للحرب ضد إيران.

وبحسب تحليل أجرته وحدة المصادر المفتوحة بشبكة الجزيرة، توزعت هذه الحركة الجوية بين 12 رحلة شحن عسكري، و8 رحلات لطائرات التزود بالوقود جوا، إلى جانب طائرتي استطلاع تابعتين للبحرية الأمريكية.

وأوضحت البيانات أن أوروبا لا تزال تشكّل محطة عبور رئيسية لهذه الرحلات، إذ سجلت نحو 10 رحلات عبر أجواء ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، حيث رصدت مسارات من ألمانيا باتجاه الأردن، إضافة إلى رحلات أخرى متجهة إلى الشرق الأوسط لم تتضح وِجهتها النهائية بعد.

كما برزت حركة قادمة مباشرة من الولايات المتحدة شملت 12 رحلة، توزعت بين مسارات باتجاه ألمانيا وتل أبيب، وأخرى نحو اليونان ومناطق مختلفة في الشرق الأوسط.

ويعكس تزامن نشاط طائرات النقل العسكري مع طائرات التزود بالوقود وطائرات الاستطلاع استمرار عمليات الإسناد المرتبطة بالهجمات الجوية على إيران، وجهود اعتراض الهجمات الإيرانية، حيث تمثل طائرات التزود بالوقود عنصرا محوريا في توسيع مدى عمل المقاتلات وزيادة زمن بقائها في الجو.

ثلاث مهمات استطلاع أمريكية إلى شرق المتوسط

في سياق متصل، أظهرت بيانات ملاحية من منصة "فلايت رادار" المتخصصة في تتبع حركة الطيران تنفيذ ثلاث مهمات استطلاع منفصلة مرتبطة بالبحرية الأمريكية، انطلقت جميعها من قاعدة سيغونيلا الجوية في إيطاليا باتجاه شرق البحر المتوسط.

ووفقا للبيانات، اتجهت رحلتان استطلاعيتان نحو السواحل المصرية والإيرانية، في حين أقلعت طائرة ثالثة من القاعدة ذاتها نحو شرق المتوسط دون أن تتضح وِجهتها النهائية حتى الآن.

وبحسب الرصد الذي أجرته وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة، بدأت الحركة بإقلاع طائرة استطلاع من طراز "بوينغ بي-8آ بوسيدون" من إيطاليا باتجاه الشرق عبر البحر المتوسط، حيث حلّقت قرب السواحل المصرية بمحاذاة بورسعيد قبل أن تعود لاحقا إلى القاعدة، لتسجل ثاني رحلة استطلاع أمريكية باتجاه سيناء والسواحل المصرية خلال يومين.

ووفق الموقع الرسمي للبحرية الأمريكية، تعد "بوينغ بي-8آ بوسيدون" طائرة دورية بحرية مأهولة بعيدة المدى، مخصّصة لمهام الاستطلاع ومكافحة الغواصات والسفن، ومزوّدة بحزمة من الحساسات والرادارات المتقدمة، إضافة إلى قابليتها للتزود بالوقود في الجو.

وفي مهمة منفصلة، أقلعت من القاعدة نفسها طائرة الاستطلاع المسيّرة "نورثروب غرومان إم كيو-4 سي"، واتخذت مسارا ممتدا فوق البحر المتوسط باتجاه الشرق مرورا بالأجواء المصرية وصولا إلى السواحل الإيرانية في الخليج، حيث تواصل تنفيذ مهمة استطلاع ومراقبة في المنطقة.

وكان فريق الرصد قد تتبع الطائرة نفسها أمس، وهي تحلّق فوق سيناء ومحيط الحدود المصرية – الإسرائيلية بعد انطلاقها من قاعدة سيغونيلا.

وبحسب الموقع الرسمي لشركة "نورثروب غرومان"، تصنف "إم كيو-4 سي" كطائرة استطلاع بحري مسيّرة عالية الارتفاع، مخصصة لمهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع فوق البحار، مع قدرة على كشف وتتبع الأهداف بسرعة، وتوفير مشاركة آنية للبيانات لدعم التنسيق العسكري، فضلا عن أداء مهام الإنذار المبكر تجاه تهديدات الصواريخ.

كما رصد إقلاع طائرة ثالثة من طراز "بوينغ بي-8آ بوسيدون" من إيطاليا متجهة شرقا عبر البحر المتوسط، من دون توافر معطيات مؤكدة حتى الآن بشأن وِجهتها النهائية.