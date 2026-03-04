الرئاسة التركية تنفي مزاعم استهداف أبوظبي

نفت الرئاسة التركية بشكل قاطع صحة الأنباء المتداولة حول اعتبار الإمارات "هدفا مشروعا" لأنقرة في حال انخراطها في الهجمات على إيران.

وأكد مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية، في بيان أصدره الأربعاء عبر منصة "إن سوسيال"، أن الادعاءات المنسوبة لمؤسسات رسمية تركية بهذا الشأن "عارية تماما عن الصحة".

وأكد المركز عدم صدور أي بيانات أو تصريح في هذا الشأن من قبل المؤسسات الرسمية التركية.

وشدد البيان على أن السياسة التركية ترتكز على الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليمي على أساس الدبلوماسية والحوار والقانون الدولي، وليس تصعيد التوترات في المنطقة.

يأتي هذا النفي التركي في وقت تشهد فيه المنطقة توترا غير مسبوق جراء الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران منذ فجر السبت الماضي، والتي أسفرت عن مقتل المرشد علي خامنئي وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية.

وفي إطار الرد الإيراني، تعرضت عدة منشآت في دول خليجية، من بينها الإمارات، لهجمات بصواريخ ومسيّرات إيرانية تقول طهران إنها تستهدف قواعد أمريكية في دول المنطقة. وهي اعتداءات لاقت إدانة واسعة من مجلس التعاون الخليجي، خاصة بعد سقوط ضحايا مدنيين وتضرر أعيان مدنية ومطارات.