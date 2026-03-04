أكد الحرس الثوري الإيراني ارتفاع خسائر القوات العسكرية الأمريكية "لأكثر من 680 قتيلا وجريحا"، وقال في بيان له: "استهدفنا أركان الجيش ووزارة الدفاع الإسرائيلية في كرياه، وأهدافاً عسكرية في بتاح تكفا في تل أبيب"، وأضاف "استهدفنا مراكز عسكرية في الجليل الغربي وبنى تحتية في منطقة بني براك".

كما قال المساعد السياسي في بحرية الحرس الثوري إن منطقة مضيق هرمز باتت تحت إشراف القوات البحرية الإيرانية بالكامل، وأضاف "استهدفنا أكثر من 10 ناقلات نفط في مضيق هرمز بعد عدم التزامها بتحذيراتنا".

وشدد على أنه أصبح من غير الممكن عبور أي سفينة نفطية أو تجارية منذ إعلان الحرس الثوري إغلاق المضيق ومنْع عبور السفن من خلاله.

وحذّر الحرس الثوري الإيراني الثلاثاء من أنه سيشن هجمات أشدّ على الولايات المتحدة وإسرائيل، وقال المتحدث باسمه علي محمد نائيني إن "على العدو أن ينتظر هجمات عقابية مستمرة، أبواب الجحيم ستنفتح أكثر فأكثر -لحظة بلحظة- على الولايات المتحدة وإسرائيل".

وأشار -في تصريح لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية- إلى أن إيران ستواصل هجماتها الانتقامية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأوضح -في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي- أن بلاده أنهت مسبقا كافة الاستعدادات لحرب طويلة، وأضاف "قدرتنا الدفاعية والهجومية وردودنا أقوى بكثير مما كانت عليه في حرب الـ12 يوما".

كما توعد بـ"الثأر لدماء" المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، والقادة العسكريين، وأطفال المدرسة الابتدائية في ميناب الذين قُتلوا في الهجمات الأمريكية الإسرائيلية.

وكشف "مقر خاتم الأنبياء" التابع للحرس الثوري عن تفاصيل عملياته التي استهدف بها القوات الأمريكية في المنطقة، حيث أكد استهداف 160 من قوات المشاة في دبي، ومقتل 100 منهم.

كما أكد استهدافه قوات المشاة الأمريكية في الكويت بعشرات المسيّرات التدميرية، وأعلن استهداف القاعدة الأمريكية بمنطقة الشيخ عيسى في البحرين بصواريخ ومسيرات.

وبدوره، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن "إيران شنت هجوما على دول الجوار رغم عدم تعرضها للاعتداء من قبل تلك الدول"، معتبرا أن تحقيق السلام في الشرق الأوسط لم يكن ممكنا في حال السماح لطهران بتطوير برنامجها النووي والصاروخي.

وأوضح ترمب -في تصريحات صحفية- أن الحرب على إيران كان يجب شنها في أي وقت خلال الـ47 عاماً الماضية، مؤكدا أن طهران كانت ستبادر لشن هجوم على الولايات المتحدة.

وأضاف "أعتقد أنهم كانوا سيهاجمون أولا، ولم أُرِد أن يحدث ذلك"، متوقعا أن تستمر القوات الإيرانية في إطلاق الصواريخ لبعض الوقت.

واعتبر ترمب أن القدرة العسكرية لطهران تتدهور بشكل مطرد، مؤكدا أنها بدأت تعاني من نقص الذخيرة وقاذفات الصواريخ ومنصات إطلاقها جراء تدميرها.

وتابع "لدينا كميات غير محدودة من الذخيرة والأمور الأخرى من الطبقة المتوسطة والعليا، نحن ندّخرها ونبنيها"، لافتا إلى أن الحرب قد تستمر 4 أو 5 أسابيع أو تنتهي في غضون أيام قليلة أخرى.