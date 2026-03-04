الحرب هذا الصباح.. صواريخ إيرانية وغارات إسرائيلية وإغلاق هرمز

قال الحرس الثوري الإيراني إنه أطلق أكثر من 40 صاروخا على أهداف أمريكية وإسرائيلية، اليوم الأربعاء، مع تواصل الحرب على إيران.

كما أعلن الحرس الثوري في بيان الأربعاء "السيطرة الكاملة" على مضيق هرمز الحيوي لتجارة النفط العالمية، عند مدخل الخليج.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن المسؤول البحري البارز في الحرس الثوري محمد أكبر زاده قوله إن "مضيق هرمز يخضع حاليا لسيطرة كاملة من القوة البحرية لحرس الثورة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد قال، الثلاثاء، إن البحرية الأمريكية قادرة على مرافقة ناقلات النفط عند مضيق هرمز "في حال الضرورة".

مقتل طفلة في الكويت واعتراضات في السعودية

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الكويتية تسجيل إصابات بشرية وخسائر مادية جراء سقوط شظايا على أحد المنازل إثر اعتراض أهداف جوية، فجر الأربعاء.

وقالت وزارة الصحة الكويتية في بيان إن طفلة تبلغ 11 عاما لقيت مصرعها إثر سقوط شظايا في منطقة سكنية بمحافظة العاصمة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية عبد الله السند إن "مستشفى الأميري استقبل… حالة إصابة لطفلة تبلغ من العمر 11 عاما من المقيمين في البلاد، وذلك إثر سقوط شظايا في منطقة سكنية بمحافظة العاصمة".

وتابع أنه "جرى الإنعاش في سيارة الإسعاف أثناء نقل الطفلة إلى المستشفى، واستمرت محاولات الإنعاش فور وصولها إلى مستشفى الأميري لمدة تقارب نصف ساعة، إلا أنها فارقت الحياة جراء الإصابة".

وأفادت وزارة الدفاع السعودية باعتراض صاروخين وطائرة مسيرة في المنطقة الشرقية، و9 مسيرات أخرى فور دخولها أجواء البلاد.

وفي وقت لاحق، قالت الوزارة إنه جرى اعتراض وتدمير صاروخين من نوع كروز بمدينة الخرج التي تبعد 100 كيلومتر جنوب شرقي الرياض. وأضافت أنه تم كذلك اعتراض وتدمير مسيّرة في المنطقة الشرقية.

هجمات وغارات إسرائيلية

على الصعيد المقابل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه استهدف مديرية الإمداد واللوجستيات التابعة للقوات البرية الإيرانية، فضلا عن تدمير منصات إطلاق صواريخ إيرانية.

وأعلن جيش الاحتلال أيضا أنه شنّ غارات جوية على "عشرات" من مراكز القيادة الأمنية الإيرانية الأربعاء، مستهدفا مواقع متفرقة في العاصمة طهران.

وأوضح الجيش في بيان أن "سلاح الجو الإسرائيلي نفذ موجة إضافية من الغارات استهدفت مراكز قيادة تابعة للنظام الإيراني الإرهابي في طهران"، بينها مواقع تابعة للأمن الداخلي وقوات التعبئة (الباسيج) المرتبطة بالحرس الثوري.

وتوعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس القادة الإيرانيين بمزيد من عمليات الاغتيال.

وقال كاتس إن "كل قائد يعينه النظام الإيراني سيكون هدفا مباشرا للتصفية". وأضاف: "وجهنا الجيش للاستعداد والعمل بكل الوسائل لتنفيذ عمليات الاغتيال".

وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أن "استهداف قادة النظام الإيراني جزء من أهداف عملية زئير الأسد.. سنواصل العمل مع شركائنا الأمريكيين لسحق قدرات النظام الإيراني وخلق ظروف لقيام الشعب بإسقاطه واستبداله"، على حد قوله.

لبنان

وشن الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت في لبنان صباح الأربعاء، ووجه تحذيرات إلى 30 بلدة وقرية جنوبي البلاد لإخلائها من السكان تمهيدا لقصفها بدعوى رصد أنشطة لحزب الله اللبناني.

وطلب المتحدث باسم الجيش من سكان تلك البلدات والقرى إخلاء بيوتهم "فورا" والابتعاد عنها مسافة كيلومتر واحد على الأقل.

واستهدفت غارة إسرائيلية قوية مبنى في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت، صباح الأربعاء، وشن الاحتلال غارة أخرى على منطقة الحدث في الضاحية الجنوبية أيضا.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه بدأ مهاجمة البنية التحتية لحزب الله في الضاحية الجنوبية.

إجلاء موظفين أمريكيين

وأعلنت الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إجلاء عدد من موظفيها من باكستان وقبرص.

وقالت الخارجية الأمريكية إنها أمرت موظفيها غير الأساسيين في قنصليتيها في كراتشي ولاهور بمغادرة باكستان مع أفراد عائلاتهم بسبب مخاوف أمنية.

وقالت السفارة الأمريكية في باكستان في بيان إن "وزارة الخارجية أمرت الموظفين الحكوميين الأمريكيين غير الأساسيين وأفراد عائلات كوادر الحكومة الأمريكية من القنصليتين الأمريكيتين في لاهور وكراتشي بمغادرة باكستان بسبب مخاطر على سلامتهم".

كما أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، أنها سمحت لموظفيها غير الأساسيين بمغادرة قبرص، حيث تعرضت قاعدة عسكرية بريطانية لهجوم إيراني فجر الاثنين.

وذكرت السفارة الأمريكية في قبرص أن وزارة الخارجية "أذنت لموظفي الحكومة الأميركية غير الأساسيين" وعائلاتهم "بمغادرة قبرص" لأسباب أمنية.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران، صباح السبت الماضي، مشعلة فتيل حرب أسفرت حتى الآن عن مقتل مئات الأشخاص على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون في إيران.

وردت طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، وما تصفه بأنه "قواعد أمريكية" في دول المنطقة، غير أن بعضها أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا مادية.