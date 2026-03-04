إسرائيل تشن "موجة هجمات واسعة" وإيران تَضرب بالمسيّرات والصواريخ

تصاعدت وتيرة المواجهات العسكرية بين إيران وإسرائيل بعد أن أعلنت تل أبيب -اليوم الأربعاء- شن "موجة هجمات واسعة" داخل الأراضي الإيرانية، واستهداف موقع عسكري سري تحت الأرض مرتبط بالبرنامج النووي الإيراني قرب العاصمة الإيرانية، في حين أعلنت طهران إطلاق صواريخ باتجاه مواقع إسرائيلية خلال الساعات الأخيرة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه شرع في تنفيذ هجمات واسعة في أنحاء إيران، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي ضمن تصعيد عسكري شامل بعد موجة الهجمات الأخيرة التي أطلقتها طهران باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن ضرباته الأخيرة استهدفت مواقع إطلاق الصواريخ ومنظومات الدفاع وبنى تحتية إضافية للنظام الإيراني، مؤكدا أن العمليات شملت مستودعات ومواقع تابعة لحزب الله وحماس في جنوب لبنان، حسب قوله.

وأفاد مراسل الجزيرة في طهران الأربعاء بسماع دوي انفجار قوي في العاصمة الإيرانية بُعيد منتصف الليل، في وقت تتواصل فيه الضربات الإسرائيلية على مواقع عسكرية وبنى تحتية للنظام الإيراني لليوم الخامس على التوالي.

وفي السياق، أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه قصف موقعا عسكريا سريا تحت الأرض مرتبطا بالبرنامج النووي الإيراني قرب طهران، وقضى بذلك على "عنصر حيوي في قدرة النظام الإيراني على تطوير أسلحة ذَرية".

وأورد بيان للجيش أن الاستخبارات العسكرية "واصلت متابعة أنشطة (علماء إيرانيين) وحددت مكان قاعدتهم الجديدة، (مما أتاح تنفيذ) ضربة دقيقة على المجمع السري تحت الأرض".

وحدد الجيش مكان هذه المنشآت عند الطرف الشرقي للعاصمة الإيرانية، ووصف هذا المجمع باسم "مينزادهي"، مضيفا أن "العلماء كانوا يعملون هناك منذ ضربت إسرائيل مواقع نووية عدة"، خلال حربها على إيران في يونيو/حزيران 2025.

وأعلن البيان العسكري أن سلاح الجو الإسرائيلي "وضع خارج الخدمة نحو 300 منصة إطلاق صواريخ إيرانية" منذ بدء حملته العسكرية ضد إيران. وأشار إلى أن ذلك جاء "نتيجة أكثر من 1600 طلعة جوية وجهد منهجي على مدار الساعة، لتحديد مواقع منصات الإطلاق ومخزونات الصواريخ وضربها".

تصعيد إيراني

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف أركان الجيش ووزارة الدفاع الإسرائيلية، ومواقع عسكرية في بتاح تكفا بتل أبيب، مؤكدا إطلاق دفعات جديدة من الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأفاد مراسل الجزيرة بسماع انفجارات ضخمة في تل أبيب والقدس ورام الله، بينما أعلنت القناة 12 الإسرائيلية أن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض صاروخ إيراني واحد.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه شمال وجنوب إسرائيل، فيما عملت أنظمة الدفاع الجوي على اعتراضها. وقد دوت صفارات الإنذار في مناطق عدة منها حيفا وخليجها، وبلدة المطلة شمال إسرائيل، بينما أُصيب شخص واحد بجروح طفيفة جراء شظايا في تل أبيب.

وأكدت إيران أن ردها يستهدف مصالح عسكرية إسرائيلية وأمريكية في المنطقة، ضمن إستراتيجية الرد على الهجمات الإسرائيلية على طهران، مشددة على أن عملياتها ستستمر لحماية أراضيها وقواتها.