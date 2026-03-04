أخبار|تحقق|الإمارات العربية المتحدة

أجواء مغلقة لليوم الخامس.. مطار دبي يتصدر الإلغاءات وعُمان الملاذ البديل

Emirates airline planes are parked on the tarmac at Dubai International Airport in Dubai on March 2, 2026. Israel bombarded Lebanon on March 2 following rocket fire from Hezbollah, several American warplanes crashed in Kuwait and Iran lashed out against the region with missiles, as the war with Israel and the United States expanded.
طائرات "طيران الإمارات" متوقفة بمدرج مطار دبي الدولي في 2 مارس 2026، تزامنا مع اتساع نطاق الحرب (الفرنسية)
أظهرت بيانات ملاحية استمرار موجة الإلغاءات الواسعة في حركة الطيران عبر 7 مطارات رئيسية في منطقة الخليج، إذ بلغ إجمالي عدد الرحلات الملغاة اليوم الأربعاء نحو 1460 رحلة.

ووفقا لبيانات منصة "فلايت أوير" (FlightAware) المتخصصة في تتبُّع الرحلات الجوية، تصدر مطار دبي الدولي قائمة الإلغاءات بأكثر من 700 رحلة، يليه مطار أبوظبي بنحو 290 رحلة، ثم مطار حمد الدولي بقرابة 280 رحلة.

حالة المطارات بمنطقة الشرق الأوسط بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية الأمريكية الإيرانية
خريطة للأجواء التي تشهد إغلاقا كليا أو جزئيا في المنطقة بفعل الحرب (فلايت رادار)

وأشار أحدث بيانات موقع "فلايت رادار" (Flightradar24) لمراقبة الملاحة الجوية، إلى أن بعض أجواء المنطقة شهدت محاولات للفتح الجزئي، إلا أن الهجمات الصاروخية وتلويح الطائرات المسيّرة تسببا في إغلاقات متقطعة وتعليق متكرر لعمليات التشغيل.

كما أوضحت التحديثات أن إشعارات الملاحة الجوية "نوتام" (NOTAM)، التي صدرت منذ بداية الهجمات الإيرانية، جرى تمديدها في عدد من دول المنطقة، بالتزامن مع استمرار الإغلاقات الكلية والجزئية للأجواء.

وتُظهر التقديرات أن إجمالي عدد الرحلات الملغاة بين 1 و3 مارس/آذار الجاري تجاوز 12300 رحلة في المطارات السبعة الرئيسية في الخليج.

في المقابل، برزت أجواء سلطنة عُمان كواحدة من أكثر المسارات الجوية استخداما كبديل ملاحي، لتصبح نقطة ارتكاز رئيسية لبعض رحلات الإجلاء.

ولليوم الخامس على التوالي، ظلت المطارات الرئيسية في الخليج مغلقة، بما في ذلك مطار دبي الدولي الذي يُعد من أكثر مطارات العالم ازدحاما ويتعامل عادة مع ما يربو على ألف رحلة يوميا.

وقد أدى هذا الإغلاق إلى تقليص حاد في الطاقة الاستيعابية للرحلات على المسارات الأكثر رواجا، مثل خط (أستراليا – أوروبا)، والذي تستحوذ فيه شركات كبرى مثل "طيران الإمارات" و"الخطوط الجوية القطرية" عادة على حصة سوقية كبيرة.

وكانت كل من إسرائيل والولايات المتحدة، بدأت السبت الماضي، حربا على إيران، سمّتها تل أبيب "زئير الأسد"، في حين أطلقت عليها واشنطن اسم "الغضب الملحمي"، أودت بحياة المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولين أمنيين وعسكريين بارزين ومدنيين، وردّت طهران بعملية "الوعد الصادق 4".

المصدر: الجزيرة + وكالات

