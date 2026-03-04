أجواء مغلقة لليوم الخامس.. مطار دبي يتصدر الإلغاءات وعُمان الملاذ البديل

أظهرت بيانات ملاحية استمرار موجة الإلغاءات الواسعة في حركة الطيران عبر 7 مطارات رئيسية في منطقة الخليج، إذ بلغ إجمالي عدد الرحلات الملغاة اليوم الأربعاء نحو 1460 رحلة.

ووفقا لبيانات منصة "فلايت أوير" (FlightAware) المتخصصة في تتبُّع الرحلات الجوية، تصدر مطار دبي الدولي قائمة الإلغاءات بأكثر من 700 رحلة، يليه مطار أبوظبي بنحو 290 رحلة، ثم مطار حمد الدولي بقرابة 280 رحلة.

وأشار أحدث بيانات موقع "فلايت رادار" (Flightradar24) لمراقبة الملاحة الجوية، إلى أن بعض أجواء المنطقة شهدت محاولات للفتح الجزئي، إلا أن الهجمات الصاروخية وتلويح الطائرات المسيّرة تسببا في إغلاقات متقطعة وتعليق متكرر لعمليات التشغيل.

كما أوضحت التحديثات أن إشعارات الملاحة الجوية "نوتام" (NOTAM)، التي صدرت منذ بداية الهجمات الإيرانية، جرى تمديدها في عدد من دول المنطقة، بالتزامن مع استمرار الإغلاقات الكلية والجزئية للأجواء.

وتُظهر التقديرات أن إجمالي عدد الرحلات الملغاة بين 1 و3 مارس/آذار الجاري تجاوز 12300 رحلة في المطارات السبعة الرئيسية في الخليج.

في المقابل، برزت أجواء سلطنة عُمان كواحدة من أكثر المسارات الجوية استخداما كبديل ملاحي، لتصبح نقطة ارتكاز رئيسية لبعض رحلات الإجلاء.

ولليوم الخامس على التوالي، ظلت المطارات الرئيسية في الخليج مغلقة، بما في ذلك مطار دبي الدولي الذي يُعد من أكثر مطارات العالم ازدحاما ويتعامل عادة مع ما يربو على ألف رحلة يوميا.

وقد أدى هذا الإغلاق إلى تقليص حاد في الطاقة الاستيعابية للرحلات على المسارات الأكثر رواجا، مثل خط (أستراليا – أوروبا)، والذي تستحوذ فيه شركات كبرى مثل "طيران الإمارات" و"الخطوط الجوية القطرية" عادة على حصة سوقية كبيرة.

وكانت كل من إسرائيل والولايات المتحدة، بدأت السبت الماضي، حربا على إيران، سمّتها تل أبيب "زئير الأسد"، في حين أطلقت عليها واشنطن اسم "الغضب الملحمي"، أودت بحياة المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولين أمنيين وعسكريين بارزين ومدنيين، وردّت طهران بعملية "الوعد الصادق 4".