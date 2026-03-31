كاتس: إسرائيل ستحتل أجزاء من جنوب لبنان حتى بعد الحرب

صعّد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تهديداته تجاه جنوب لبنان، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي "سيقيم منطقة أمنية داخل لبنان وسيسيطر على المنطقة بأكملها حتى نهر الليطاني".

وتوعّد كاتس في بيان، اليوم الثلاثاء، بأن جميع المنازل في القرى القريبة من الحدود "سيتم تدميرها"، على غرار ما جرى في رفح وبيت حانون بقطاع غزة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي "مع انتهاء العملية، سيُقيم الجيش الإسرائيلي منطقة أمنية داخل لبنان، على خط دفاعي ضد الصواريخ المضادة للدبابات، وسيُحكم سيطرته الأمنية على المنطقة بأكملها حتى نهر الليطاني"، في عمق يمتد لمسافة تناهز 30 كيلومترا عن الحدود.

وقال كاتس إن 600 ألف لبناني ممن هجرتهم إسرائيل من جنوب نهر الليطاني "لن يتمكنوا من العودة قبل ضمان سلامة سكان شمال إسرائيل".

كما أشار إلى أن الهدف من هدم منازل القرى الحدودية هو "إزالة التهديدات قرب الحدود نهائيا"، وفق تعبيره.

قصف مكثف

ويأتي التصعيد الإسرائيلي بعد شهر من هجوم واسع على لبنان شمل قصفا مكثفا وتوغلا بريا في الجنوب، وأسفر حتى أمس الاثنين عن 1247 قتيلا و3680 جريحا وأكثر من مليون نازح، وفق معطيات رسمية لبنانية.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي -في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء- بمقتل 4 عسكريين بينهم ضابط من لواء ناحال، وإصابة 3 آخرين في معارك بجنوب لبنان.

وفي سياق مواز، قال كاتس في مقطع فيديو نشره مكتبه إن إسرائيل "ستكثف ضرباتها على إيران" بسبب استمرار إطلاق الصواريخ، وإن هذه الضربات "ستتوسع لتشمل أهدافا أخرى في قطاعات تساعد النظام على تطوير واستخدام وسائل عسكرية ضد المدنيين الإسرائيليين".

وأضاف "سيدفعون ثمنا باهظا، بل باهظا بشكل متزايد، عن جريمة الحرب هذه".

وكان حزب الله دخل على خط المواجهة ضد إسرائيل في الثاني من مارس/آذار الجاري، ردا على هجماتها المتواصلة على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار، والتصعيد الأخير على إيران واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وفق قوله.