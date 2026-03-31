مطار دولي بولاية فلوريدا يودع اسمه لأجل ترمب

وقع حاكم ولاية فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس، الاثنين، على قانون يقضي بإطلاق اسم الرئيس دونالد ترمب على مطار بالم بيتش الدولي، في أحدث إضافة إلى سلسلة من المباني والمؤسسات والبرامج الحكومية والسفن الحربية والأموال التي تحمل اسم الرئيس الأمريكي.

ويأتي قرار تغيير اسم المطار ليحمل اسم ترمب في أعقاب موافقة ولاية فلوريدا العام الماضي على خطة للتبرع بأحد العقارات الكائنة بوسط مدينة ميامي لتكون موقعا لمكتبة ترمب الرئاسية.

وقبل أن يتسنى تغيير الاسم، يجب تقديم طلب رسمي إلى إدارة الطيران الاتحادية، التي يتعين عليها بعد ذلك تطبيق هذا التغيير في مختلف قواعد بيانات خرائط الطيران والملاحة، كما يجب تغيير لافتات المطار.

وقدم النائب برايان ماست في الأسبوع الماضي مشروع قانون لتغيير رمز المطار المكون من 3 أحرف من "بي بي آي" إلى "دي جيه تي" في إشارة إلى الأحرف الأولى من اسم ترمب.

وانتقل ترمب، وهو من مواليد نيويورك، إلى فلوريدا في عام 2019. وكان يعيش قبل انتقاله في شقة بالطابق العلوي ‌في برج ترمب بنيويورك، لكنه اتخذ منذ ذلك الحين من منتجعه مار ألاغو في وست بالم بيتش بولاية فلوريدا مقرا رئيسيا لإقامته.

توقيع ترمب على النقد

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي إن أوراقا نقدية ستحمل توقيع ترمب اعتبارا من الصيف، وهي المرة الأولى التي يوقع فيها رئيس حالي على العملة الأمريكية.

وأضيف اسم ترمب أيضا إلى فئة مخطط لها من السفن الحربية التابعة للبحرية، وبرنامج تأشيرات للأجانب الأثرياء، وموقع إلكتروني حكومي للأدوية الموصوفة طبيا، وحسابات ادخار اتحادية للأطفال.

وفي ديسمبر/ كانون الأول، أضاف مجلس إدارة مركز جون ‌إف كنيدي للفنون المسرحية، الذي ملأه ترامب بحلفائه خلال سيطرته على المجلس، اسم ترمب إلى المؤسسة.

وأُضيف اسم ترمب في ديسمبر/ كانون الأول ‌إلى ‌مبنى معهد الولايات المتحدة للسلام في واشنطن، بعد أشهر من سيطرة إدارته على المنظمة غير الربحية وإغلاقها تقريبا.