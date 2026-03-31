وفاة المهاجر الـ 14.. المكسيك تتهم أمريكا بالإهمال المنهجي

أعلنت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم عزمها الاحتجاج على وفاة أحد مواطنيها في مركز لاحتجاز المهاجرين في الولايات المتحدة، ليرتفع بذلك عدد المهاجرين المكسيكيين الذين توفوا في مراكز الاحتجاز الأمريكية إلى 14 شخصا منذ بدء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حملته ضد الهجرة في ولايته الثانية.

وقالت فانيسا كالفا رويز، مديرة الحماية القنصلية المكسيكية، في مؤتمر صحفي في لوس أنجلوس أمس "إن هذه "ليست حالة معزولة، بل هي انعكاس لاتجاه مثير للقلق وغير مقبول".

واعتبرت المسؤولة المكسيكية أن هذه الوفيات "تكشف إخفاقات منهجية وأوجه قصور تشغيلية وإهمالا محتملا تتعارض مع البروتوكولات والقواعد الخاصة بالولايات المتحدة وكذلك المعايير الدولية لحقوق الإنسان".

وأعلنت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (آيس) أمس وفاة خوسيه راموس (52 عاما) في 25 مارس/آذار الجاري بعد العثور عليه فاقدا للوعي في مركز احتجاز أديلانتو في كاليفورنيا.

وفي اليوم التالي قدمت الحكومة المكسيكية تقريرا يفيد بأن 13 مكسيكيا لقوا حتفهم خلال العام الماضي في عمليات دهم نفذتها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، أو أثناء احتجازهم لديها أو في أحداث مرتبطة بالوكالة.

وبالتالي، يصبح راموس المواطن المكسيكي الـ 14 الذي تعلن وفاته في ظروف مشابهة منذ بدء ترمب حملته المناهضة للهجرة.

ولم تقدم إدارة الهجرة والجمارك أي سبب لوفاة راموس الذي أوقف في 23 شباط/فبراير، وفق خيسوس أرياس، المحامي الذي قال إنه سيتخذ إجراءات قانونية نيابة عن العائلة.

واعتقلت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية آلاف المهاجرين في مختلف أنحاء الولايات المتحدة خلال الحملة التي يشنها ترمب على المهاجرين، التي تعد أكبر عملية ترحيل على الإطلاق.