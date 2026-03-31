الشرع من لندن: سوريا ستبقى خارج دائرة الحرب ما لم تُستهدف مباشرة

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن سوريا تسير بخطى ثابتة نحو إجراء انتخابات حرة بعد استكمال فترة الولاية الأولى، والتي نص عليها الإعلان الدستوري لمدة 5 سنوات.

وقال الشرع خلال حوار موسع في معهد تشاتام هاوس بالعاصمة البريطانية لندن "عقدنا مؤتمر حوار وطني نتج عنه توصيات، وأعلنا الدستور الجديد الذي ينظم الفترة الانتقالية، وسيبدأ مجلس الشعب أولى جلساته الشهر القادم".

وحول تشكيل الأحزاب السياسية، أوضح الرئيس السوري أن القوانين الخاصة بالأحزاب ستُعاد صياغتها ضمن الدستور الجديد، مؤكدا أن العملية ستتيح مشاركة الأحزاب في الحكومة والسلطة.

وفيما يتعلق بالحريات الشخصية، أكد الشرع أن إدارة الدولة تعتمد على القوانين القائمة، ولن تُفرض على المواطنين معايير جديدة تتعلق بالممارسات الاجتماعية والدينية. وقال "مهمتنا تطبيق القانون، وليس فرض معايير جديدة على الناس".

وتحدث الرئيس السوري عن سياسة الدولة تجاه الفصائل المسلحة، مشيرا إلى أن سوريا حصرت السلاح بيد الدولة، وأنه تم التوصل إلى اتفاقات لدمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن الجيش السوري.

وأوضح أن هذا النهج جاء بعد سلسلة من المفاوضات والتفاهمات مع الولايات المتحدة والدول المعنية لضمان وحدة الدولة وعدم التصادم العسكري.

الموقف من الحرب على إيران

وتطرق الشرع إلى الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مؤكدا أن سوريا ستظل خارج دائرة الصراع ما لم تُستهدف مباشرة، مشددا على أهمية الحلول التفاوضية لتجنب المخاطر الإقليمية. وأكد أن سياسة سوريا ترتكز على الاستقرار الاقتصادي والتنمية، مع الحفاظ على علاقات دبلوماسية متوازنة مع دول المنطقة والعالم.

وأوضح الشرع أن مفاوضات غير مباشرة ومباشرة جرت مع إسرائيل، لكنها لم تصل بعد إلى اتفاق نهائي، في حين أكد أن الدولة السورية تحمي حدودها من تهريب الأسلحة، بما في ذلك منع وصول السلاح الإيراني إلى حزب الله في لبنان. وأضاف أن القواعد الروسية في سوريا سيتم تحويلها تدريجيا إلى مراكز تدريب للجيش السوري.

وحول العدالة الانتقالية، شدد الشرع على ضرورة وجود مؤسسة قضائية قانونية واضحة لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الماضية، مع مراعاة المصداقية والإنصاف لتجنب أي انتقام أو استهداف انتقائي.

وأضاف أن سوريا بدأت إعادة اللاجئين طوعيا، حيث عاد أكثر من مليون و300 ألف شخص خلال العام الماضي، مع التركيز على ربط العودة بإعادة الإعمار وخلق فرص العمل.

وأكد أن عرض الفرص الاستثمارية على الشركات الأوروبية، وخاصة الألمانية، سيسهم في إعادة دمج اللاجئين ضمن الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن هذا سيمكّن من تحقيق عودة نحو 80% من اللاجئين السوريين في السنوات المقبلة.

المستقبل السياسي والاجتماعي

وفي ختام الحوار، أعرب الشرع عن طموحه في بناء دولة ديمقراطية مستقرة وقادرة على لعب دور فاعل في المنطقة، مع التركيز على الأمن والتنمية والعدالة.

وكان الشرع قد بحث في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

وبدأ الشرع، فجر اليوم، زيارة رسمية إلى بريطانيا تعد الأولى له منذ توليه السلطة في يناير/كانون الثاني 2025، يبحث خلالها سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين.

واستؤنفت العلاقات السورية البريطانية بعد سقوط نظام بشار الأسد، حيث استقبل الشرع وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بدمشق في 5 يوليو/تموز 2025.

فيما أعادت سوريا في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 افتتاح سفارتها في لندن بعد إغلاق دام 13 عاما، وذلك خلال زيارة رسمية قام بها وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى بريطانيا.

وتُعد لندن المحطة الثانية والأخيرة في جولة أوروبية بدأها الشرع الأحد بزيارة إلى برلين، حيث التقى، الاثنين، كبار المسؤولين الألمان وبحث معهم سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.