هل اعتدى لبنانيون على السفير الإيراني في بيروت؟

أعاد قرار وزارة الخارجية اللبنانية بسحب موافقتها على اعتماد السفير الإيراني المعين وطلب خروجه من الأراضي اللبنانية، مقطع فيديو قديم إلى الواجهة مجددا.

وتداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زعمت أنه يوثق قيام عناصر من الجيش اللبناني بسحب السفير الإيراني وطرده من لبنان.

وحظي الفيديو بتفاعل واسع، حيث جرى تداوله على أنه يوثق واقعة حديثة مرتبطة بتطورات سياسية في لبنان وعلاقتها بالحرب.

وتحققت وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة من الفيديو المتداول، وتبين أنه قديم وأن الرواية المصاحبة له غير صحيحة ومضللة.

وأظهر التحقق أن المقطع يعود إلى مايو/أيار 2022، ويوثق واقعة اعتداء على أحد المواطنين في بيروت، ولا علاقة له بالسفير الإيراني أو بأي حادثة دبلوماسية حديثة.

وأفاد مصدر دبلوماسي إيراني -لوكالة الصحافة الفرنسية- بأن السفير الإيراني المعيّن محمد رضا شيباني سيبقى في لبنان بعدما انتهت اليوم الأحد المهلة التي منحته إياها وزارة الخارجية اللبنانية لمغادرة البلاد، إثر سحبها الموافقة على اعتماده.

وقال المصدر الدبلوماسي الإيراني -الذي تحفّظ على ذكر اسمه- إن "السفير لن يغادر لبنان نزولا على رغبة رئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله".