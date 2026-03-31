هجمات الملاحة تتواصل.. استهداف ناقلة وسفينة شحن في مياه الخليج

أعمدة الدخان تتصاعد من الناقلة النرويجية "فرونت ألتير" إثر استهدافها في مياه خليج عُمان خلال يونيو/حزيران 2019 (غيتي إيميجز)
محمد الزعانين
Published On 31/3/2026

في ظل التوترات المستمرة التي تستهدف حركة الملاحة البحرية، تعرضت سفينتان لهجومين منفصلين في مياه الخليج، وأفاد موقع "مارين ترافيك" المتخصص في مراقبة الملاحة البحرية، بتعرض سفينة حاويات وناقلة نفط كويتية لاستهداف في حادثتين منفصلتين، وهو ما أسفر عن اندلاع حريق في إحداهما.

نجاة سفينة "إكسبرس روم"

وبحسب بيانات الموقع، أبلغت سفينة الحاويات "إكسبرس روم" (Express Rome)، التي ترفع علم ليبيريا وتبلغ سعتها 10 آلاف و100 حاوية نمطية، عن سقوط مقذوفين في المياه بالقرب منها في أثناء إبحارها قبالة سواحل "رأس تنورة" في المملكة العربية السعودية.

سفينة اكسبرس روم المستهدفة في مياه الخليج @ marinetraffic
سفينة "إكسبرس روم" المستهدفة في مياه الخليج (مارين ترافيك)

ووقع الحادثان بفاصل زمني يقدر بساعة واحدة بينهما، في حين جرى التأكيد على سلامة جميع أفراد الطاقم وعدم تسجيل أي أضرار في هيكل السفينة.

حريق في ناقلة النفط الكويتية

وفي وقت لاحق، عند الساعة 20:20 بتوقيت غرينتش، تعرضت ناقلة النفط "السالمي" التي ترفع علم دولة الكويت لضربة مباشرة في موقع يقع على مسافة 31 من الأميال البحرية إلى الشمال الغربي من إمارة دبي، وهو ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها.

وبالاستناد إلى معلومات موقع "مارين ترافيك"، يبلغ طول هذه الناقلة 332 من الأمتار، ويعود تاريخ بنائها إلى عام 2011.

سفينة السالمي المستهدفة في مياه الخليج @ marinetraffic
ناقلة النفط الكويتية (السالمي) المستهدفة في مياه الخليج (مارين ترافيك)

وكانت السفينة في طريقها نحو مدينة تشينغداو في الصين، وهي محملة بشحنة تقدر بنحو مليوني برميل من النفط الخام.

يأتي الهجوم على الناقلة الكويتية في وقت وصلت فيه حركة الملاحة داخل مضيق هرمز ومحيطه إلى حالة من الشلل شبه التام، وذلك في خضم ضربات تشنها إيران على السفن التجارية في المياه الإقليمية.

وبحسب بيانات مؤسسة "إس آند بي ماركت إنتليجنس"، عبرت أقل من 150 ناقلة عبر المضيق خلال مارس/آذار الجاري بسبب هذه الهجمات، وفي الأيام المعتادة، تعبر نحو 140 سفينة هذا الممر المائي الحيوي كل يوم، وذلك بالاستناد إلى أرقام هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية المختصة في تتبع الأمن البحري.

توقف حركة المرور في مضيق هرمز موقع مارين ترافيك
حركة المرور في مضيق هرمز بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية الأمريكية الإيرانية الدائرة بالمنطقة (مارين ترافيك)

وكانت الهيئة البريطانية أعلنت في تقرير لها يوم الاثنين عن تلقيها 24 من البلاغات حول حوادث مشبوهة أثرت على سفن تعمل في منطقة الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان ومحيطها.

المصدر: الجزيرة + وكالات

