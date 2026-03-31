استهداف دول الخليج.. إصابات في دبي وحريق بناقلة كويتية

تعرضت الإمارات والسعودية والكويت والبحرين لسلسلة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، تزامنا مع دخول الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يومها الـ32.

الإمارات

أفاد مكتب دبي الإعلامي في بيان أصدره بأن فرق الطوارئ تعاملت مع حريق اندلع في منزل مهجور بمنطقة البدع نتيجة سقوط شظية ناجمة عن عملية اعتراض للدفاعات الجوية، مسجّلة 4 إصابات بسيطة لمن كانوا بالقرب من الموقع.

وفي حادث منفصل، أعلن المكتب اندلاع حريق في ناقلة نفط كويتية بعد استهدافها بطائرة مسيرة في مياه دبي، مؤكدا أن سلامة جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 24 شخصا قد تم تأمينها دون وقوع إصابات، قبل أن يؤكد لاحقا تمكن فرق الإطفاء من إخماد الحريق بالكامل.

لاحقا، أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي بانتهاء التعامل مع حادث ناقلة النفط الكويتية دون تسرب نفطي أو إصابات.

من جانبها، قالت مؤسسة البترول الكويتية إن إحدى ناقلاتها تعرضت لعدوان إيراني أثناء وجودها في مرسى ميناء دبي، مما تسبب بحريق وأضرار مادية، محذرة من احتمالية حدوث تسرب نفطي في المياه المحيطة، مشيرة إلى أن الناقلة كانت بكامل حمولتها وقت الحادث.

كما نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المؤسسة أن الناقلة العملاقة "السالمي" تعرضت لاستهداف مباشر في هجوم إيراني أثناء رسوها في ميناء دبي، مؤكدة عدم وقوع إصابات، وأن "تقييم الأضرار جار في الوقت الحالي".

السعودية

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير 8 صواريخ باليستية أطلقت باتجاه المملكة منذ فجر الثلاثاء، موضحة أن 7 صواريخ استهدفت منطقة الرياض بينما توجه الثامن نحو المنطقة الشرقية.

وقال الدفاع المدني السعودي إن شظايا ناتجة عن اعتراض مسيّرة أسفرت عن أضرار مادية محدودة بـ6 منازل في محافظة الخرج دون تسجيل إصابات، مؤكدا تفعيل صفارات الإنذار 3 مرات في الخرج والمنطقة الشرقية.

الكويت

أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، موضحا أن أصوات الانفجارات التي سُمعت في البلاد ناتجة عن عمليات الاعتراض.

البحرين

وفي البحرين، قالت وزارة الداخلية إن صفارات الإنذار أطلقت في مختلف أنحاء البلاد، داعية المواطنين والمقيمين إلى التوجه فورا إلى أقرب مكان آمن دون تقديم تفاصيل أخرى.

إعلان

وتتعرض دول الخليج منذ 28 فبراير/شباط لهجمات إيرانية بصواريخ وطائرات مسيرة -عقب بدء هجمات أمريكية إسرائيلية على إيران- أسفرت عن قتلى وجرحى وأضرار في منشآت مدنية تشمل مطارات وموانئ ومباني.