مقتل جنود إسرائيليين يشعل منصات التواصل

منذ نحو أسبوعين، ينفذ الجيش الإسرائيلي عملية برية وصفها بأنها محدودة في جنوب لبنان بهدف تفكيك ما يسميه البنية التحتية لحزب الله، وسط تقارير لبنانية تشير إلى تقدم قواته عبر عدة محاور تمتد من الناقورة غربا مرورا بعيتا الشعب وعيترون، وصولا إلى الطيبة شرقا.

وفي هذا السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أربعة من جنوده وإصابة آخرين خلال مواجهات وقعت مساء أمس قرب بلدتي زرعيت وشتولا شمال إسرائيل، بعد اشتباك مباشر مع عناصر من حزب الله، تخلله استهداف بصاروخ مضاد للدبابات أثناء إجلاء المصابين دون تسجيل إصابات إضافية.

وفي أعقاب ذلك، أفاد الجيش بأنه رد بقصف مدفعي وغارات جوية على مواقع الحزب، وكشف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن خطط لإقامة "منطقة أمنية" داخل الأراضي اللبنانية تمتد حتى نهر الليطاني، تشمل إنشاء خط دفاعي وهدم منازل القرى الحدودية.

ولم يصدر تعليق رسمي من حزب الله حول الحادثة، لكنه يؤكد استمرار التصدي للتوغل الإسرائيلي في جنوب لبنان منذ بدء العملية البرية.

وعلى صعيد التفاعل، عرضت حلقة برنامج "شبكات" التي بثت اليوم (31-3-2026) تفاعل المتابعين مع مقتل الجنود الإسرائيليين، وتنوعت الآراء بين التشكيك في الرواية الإسرائيلية وتوقُّع لتصاعد المواجهة.

وفي تشكيك في الرواية الإسرائيلية حول حجم الخسائر، قال إحسان:

اعلنت اسرائيل رسميا مقتل أربعة من الجنود وجرح آخرين.. اكيد العدد اكبر بس خلينا نمشي بسياق الرسميات…

وفي انتقاد لأداء الجنود الإسرائيليين في المواجهات المباشرة، قال سمير:

هؤلاء جنود الاحتلال يكونون أقوياء داخل دبابات وطائرات، لكن عند المواجهة وجها لوجه جبناء.

وفي تساؤل حول مستقبل الأراضي التي تتوغل فيها إسرائيل، قال قاضي:

سؤال محيرني بعد انتهاء الحرب .. هل ستعيد إسرائيل الأراضي التي احتلتها في الجنوب إلى لبنان؟

وفي توقع بتصاعد المواجهة خلال الفترة المقبلة، قال زكريا:

القادم أعظم، ولن يكون هناك جنود لديهم لأنهم سيعلمون أنه دخول بلا خروج.

وفي قراءة للصراع بوصفه مواجهة بين ظالم ومظلوم، قال ياسر: