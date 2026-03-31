محافظ القدس: مخطط إسرائيلي يستهدف البدو في المحافظة

حذّرت محافظة القدس الفلسطينية من مخطط إسرائيلي يهدف إلى إنهاء وجود التجمعات البدوية الفلسطينية في المحافظة، ونقلهم من تجمعاتهم إلى حي مستحدث، وإحلال مستوطنين إسرائيليين مكانهم.

ووفق ما أعلنته المحافظة، فإن مخططا يطلق عليه "حي شامي" يهدف إلى إعادة تشكيل الواقع الجغرافي والديمغرافي شرق مدينة القدس، بما يعنيه من إنهاء وجود التجمعات البدوية ونقلها من البادية الواسعة إلى حي جديد في جيب صغير، بما يخدم قيام مشاريع استعمارية توسعية على أنقاضها.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أودعت المخطط الأسبوع الماضي لدى اللجنة الفرعية للتخطيط والترخيص التابعة لمجلس التخطيط الأعلى في الإدارة المدنية الإسرائيلية، التابعة للجيش، لإقامته على نحو 170 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع) ضمن أراضي بلدة "أبو ديس" شرقي المدينة.

وإذا تم تنفيذ المخطط فسينتهي وجود تجمعات: الخان الأحمر، أبو النوار، عرب الجهالين، وادي جمل، جبل البابا، وادي سنيسل، بئر المسكوب. وسينقل سكانها قسرا إلى المنطقة المخطط لها ويوضعون مساكن حديثه لا تلائم نمط الحياة البدوية واحتياجاتها بما في ذلك تربية الماشية والانتشار والتنقل.

وأوضحت محافظة القدس أن المخطط يهدف إلى تحويل الأراضي من استخداماتها الرعوية والزراعية المفتوحة إلى حي سكني حضري ضمن تصنيف "ب"، وفقا لاتفاقية أوسلو2 عام 1994، أي أنها ستخضع لسيطرة مدنية فلسطينية، وأمنية إسرائيلية.

وسيخصص للبدو 79 دونما للبناء السكني بحيث يتم فرض كثافة عمرانية تصل إلى 12 وحدة سكنية في الدونم الواحد بارتفاع 6 طوابق، وأكثر من 35 دونما لشبكة الطرق.

وسيشكل المخطط -وفقا للمحافظة- امتدادا مباشرا لسياسات الترحيل القسري التي بدأت منذ عام 1997، حين نُقلت مجموعات من بدو الجهالين إلى أطراف بلدة العيزرية لصالح التوسع الاستيطاني، مؤكدة أن الاحتلال يعيد اليوم إنتاج ذات السياسات.

ووفقا لبيانات أصدرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (أوتشا) عام 2017، فإن 26 تجمعا بدويا تنتشر في محافظة القدس، يسكنها 4856 بدويا آنذاك.

وينتمي بدو القدس إلى عشيرة "الجهّالين"، ويُعرفون فلسطينيا باسم "عرب الجهّالين"، ونتيجة تهجيرهم في النكبة عام 1948 لجؤوا إلى الضفة الغربية قادمين من منطقة تل عراد في النقب التي تمتد على مساحة تصل إلى ما يقارب 50 كيلومترا شمال شرقي بئر السبع (جنوبي فلسطين)، وتبعد 30 كيلومترا جنوب مدينة الخليل.

وفي بداية لجوئهم، تركز معظم هؤلاء في منطقة الخليل بجنوب الضفة الغربية، ثم غادر جزء منهم على فترات زمنية متفاوتة نحو القدس وتوزعوا على أربع مناطق أساسية، هي: عناتا ووادي أبو هندي والخان الأحمر وجبل البابا، وترفض سلطات الاحتلال الاعتراف بتجمعاتهم في هذه المناطق وتسعى لطردهم منها مجددا.

ومنذ بدء حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أدت اعتداءات الاحتلال والمستوطنين إلى هجرة كلية وجزئية لـ79 تجمعا بدويا فلسطينيا بالضفة يقطنها 814 عائلة بتعداد أفراد يتجاوز 4700 نسمة، وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية.

ووفق المصدر ذاته يتجاوز عدد المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية 542 بين مستوطنة وبؤرة استيطانية، يقطنها جميعا أكثر من 780 ألف مستوطن.