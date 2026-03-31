ماكرون في طوكيو لبحث حرب إيران وتعزيز التعاون النووي

يصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إلى اليابان في زيارة كان الهدف منها أساسا تعزيز الشراكة في مجال الطاقة النووية والملاحة الفضائية، لكنها باتت تتمحور حول الحرب في الشرق الأوسط.

ويجتمع ماكرون غدا الأربعاء برئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي على أن "تكون الحرب في الشرق الأوسط محور مناقشاتهما"، بحسب ما جاء في بيان للإليزيه.

كما أشار البيان إلى أن الزعيمين سيناقشان "سبل إيجاد حلول مشتركة".

وتعوّل اليابان على بلدان الخليج العربية لإمدادها بحوالي 95% من وارداتها النفطية، وقد اضطرت إلى اللجوء إلى مخزوناتها الإستراتيجية للحد من ارتفاع أسعار المحروقات بفعل الحرب في الشرق الأوسط.

وتشن الولايات المتحدة وإسرائيل منذ 28 فبراير/شباط الماضي هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، في حين ترد طهران على ذلك بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل والدول الخليجية وبسط السيطرة على مضيق هرمز، حيث يمر نحو 20% من استهلاك النفط العالمي.

اجتماع "كامل المواصفات"

وأعرب وزراء الاقتصاد والمالية في مجموعة السبع التي تضمّ فرنسا واليابان عن الاستعداد الإثنين لاتخاذ "كلّ التدابير الضرورية" لضمان استقرار أسواق الطاقة في ظلّ الحرب في الشرق الأوسط.

وسيكون اجتماع غد الأربعاء "أوّل اجتماع كامل المواصفات" بين ماكرون وتاكايتشي، وفق مسؤول في وزارة الخارجية اليابانية، حتى لو كان الاثنان قد التقيا على هامش قمة مجموعة العشرين في نوفمبر/تشرين الثاني.

وأشار المسؤول إلى أن المحادثات ستركز في جملة المسائل التي ستتناولها على "تهدئة الوضع في إيران"، كما يناقش الطرفان أيضا مسائل أمنية، فضلا عن الشراكة في الملاحة الفضائية وخريطة طريق حول الطاقة النووية في اليابان، بحسب الإليزيه.

ومن المقرّر أن يتناول ماكرون وزوجته بريجيت الغداء مع الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو يوم الخميس.