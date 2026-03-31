لماذا تحلق مروحية عسكرية أمريكية فوق منزل المغني كيد روك؟

نشر مغني الراب الأمريكي كيد روك مقطع فيديو يظهر طائرة مروحية من طراز "أباتشي" تابعة للجيش تحلق بالقرب من منزله في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي.

ويظهر المغني في الفيديو واقفا أمام حوض سباحة، مؤديا التحية العسكرية للمروحية، وهو بقصره الذي يحوي عدة عناصر مستوحاة من البيت الأبيض، وقد أطلق عليه اسم "البيت الأبيض الجنوبي".

وعلّق كيد روك على الفيديو قائلا: "هذا مستوى من الاحترام لن يعرفه حاكم كاليفورنيا العديم العقل أبدًا. حفظ الله أمريكا وكل من ضحى بحياته دفاعًا عنها".

تحقيق الجيش الأمريكي

وأعلن الجيش الأمريكي الاثنين أنه يحقق في سبب تحليق المروحية العسكرية بالقرب من منزل المغني.

وقال المتحدث باسم الجيش، الرائد مونتريل راسل: "يجب على طياري الجيش الالتزام بمعايير السلامة الصارمة والمهنية ولوائح الطيران المعمول بها. وتُجرى حاليا مراجعة إدارية لتقييم المهمة والتحقق من الامتثال للوائح ومتطلبات المجال الجوي".

وأضاف راسل: "سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة في حال اكتشاف أي انتهاكات. ولن يكون هناك أي تعليق آخر حتى اكتمال المراجعة".

انتشار الفيديو وردود المتابعين

ولاقى الفيديو انتشارا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، محققًا ضجة كبيرة بين المتابعين والمغردين، حيث حصد أكثر من مليون مشاهدة على الصفحة الشخصية لكيد روك على منصة إكس، وتداول رواد المنصة لقطات الفيديو بشكل مكثف.

وتباينت الردود بين الإعجاب والاستغراب والتساؤلات حول سبب تحليق المروحية العسكرية فوق منزل المغني. كتب أحد المغردين: "هل هذا أمر طبيعي أم تجاوز للحدود؟"، وعلّق آخر: "مستوى الاحترام هذا مذهل حقًّا!".

وأعرب مغرد ثالث عن دهشته قائلا: "لم أرَ شيئًا كهذا من قبل لأي نجم آخر".

وأضاف آخرون أن الفيديو أثار نقاشات واسعة حول العلاقة بين المشاهير والمؤسسات العسكرية، وتساؤلات حول حدود استخدام الرموز العسكرية في المناسبات الشخصية.

إعلان

وأكد بعض المعلقين أن مثل هذه الأحداث قد تؤثر في صورة المشاهير سياسيا واجتماعيا، وتجعلهم محور جدل بين مؤيد ومعارض.