قتلى ومصابون بهجمات روسية وأوكرانية متبادلة بالمسيرات

‌قال مسؤولون أوكرانيون اليوم الاثنين إن الهجمات الروسية على مناطق وسط أوكرانيا وشمالها أمس أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة أكثر من 20 آخرين، في حين أعلن مسؤول روسي مقتل 3 من مواطنيه بهجوم أوكراني بمسيّرات على ميناء أوست لوجا.

وقال فيتالي دياكيفنيتش حاكم منطقة بولتافا عبر تطبيق تليغرام إن حطاما متساقطا من طائرات مسيرة أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين وإلحاق أضرار بمبنى سكني شاهق قرب مدينة ‌بولتافا.

وفي منطقة دنيبروبتروفسك المجاورة، ذكرالحاكم أولكسندر جانجا عبر تطبيق تليغرام أن هجمات بطائرات مسيرة وقصفا بالمدفعية أسفرا عن مقتل شخص في المنطقة قرب بلدة نيكوبول. وأصيب شخصان في البلدة و12 آخرون في أجزاء مختلفة من المنطقة.

وأفاد أوليه هريهوروف حاكم سومي بأن القوات الروسية شنت هجومين باستخدام قنابل انزلاقية على المنطقة القريبة من الحدود الروسية، مما أدى إلى إصابة 13 شخصا، بينهم طفل يبلغ عمره ست سنوات، فضلا عن تضرر 15 منزلا.

ويقول مسؤولون عسكريون روس كبار إن القوات الروسية ملتزمة ‌بإنشاء مناطق عازلة في سومي وفي منطقة خاركيف المجاورة في شمال شرق أوكرانيا.

على الجانب الآخر قال ألكسندر دروزدينكو حاكم منطقة لينينغراد اليوم الثلاثاء إن طائرات مسيرة أوكرانية ألحقت أضرارا مرة أخرى ‌بميناء أوست لوجا الروسي على بحر البلطيق، وهو مركز رئيسي ‌لتصدير النفط.

وأضاف أن 3 أشخاص، اثنان منهم طفلان، تلقوا العلاج من إصابات، في حين تضررت عدة مبان في المنطقة جراء الهجمات ‌بالطائرات المسيرة، التي لا تزال ‌مستمرة.

يذكر أن عشرات الآلاف من الأشخاص قُتلوا وفرّ ملايين آخرون من ديارهم بسبب الصراع الذي دمر كثيرا من المدن والبلدات والقرى الأوكرانية.

وتسيطر روسيا على نحو 20% من الأراضي الأوكرانية، بما في ذلك شبه جزيرة القرم وأجزاء من منطقة دونباس الشرقية التي سيطرت عليها موسكو قبل بدء حربها على أوكرانيا عام 2022.