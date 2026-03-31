قتلى في زنجان الإيرانية وانفجارات وإصابات بتل أبيب

قتل 3 أشخاص وأصيب 12 آخرون، الثلاثاء، بهجوم أمريكي إسرائيلي استهدف مبنى إداريا قرب جامع الحسينية الأعظم في مدينة زنجان الإيرانية، في حين أعلنت إيران إطلاق دفعة صواريخ جديدة تجاه إسرائيل.

وحذرت السلطات من احتمال حدوث تسرب في الغاز الطبيعي جراء الانفجار قرب جامع الحسينية الأعظم، داعية السكان لعدم الاقتراب من موقع الحدث، وفق وسائل إعلام محلية.

وقالت وكالة أنباء فارس إن عدة مناطق في العاصمة الإيرانية طهران تعرضت لهجمات أمريكية إسرائيلية صباح اليوم.

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي استكمال موجة أخرى من الهجمات على طهران، قائلا إنه سيواصل تعميق الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية للنظام الإيراني.

وكان مراسل الجزيرة أفاد بسماع دويّ انفجارات في مناطق متفرقة من طهران فجر اليوم، مشيرا إلى أن أصوات الانفجارات سُمعت في وسط وشمال وشمال شرق طهران.

في حين، قال التلفزيون الإيراني إن قوات الدفاع الجوي للجيش الإيراني تمكنت من تدمير مسيّرة من طراز "إم كيو 9" في مدينة أصفهان وسط البلاد.

وفي هذه الأثناء، أفادت وسائل إعلام إيرانية بحدوث انقطاعات في التيار الكهربائي في العاصمة طهران لفترة من الوقت جراء شظية أصابت إحدى المنشآت.

وأفادت وكالة إيسنا الإيرانية بمقتل 11 شخصا وإصابة 15 آخرين في هجوم إسرائيلي أمريكي مساء أمس على 3 وحدات سكنية في مدينة محلات وسط إيران.

هجمات إيرانية

في المقابل، أعلن التلفزيون الإيراني إطلاق دفعة من الصواريخ الإيرانية باتجاه الأراضي المحتلة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب الكبرى ووسط إسرائيل.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية باحتراق سيارات ووقوع أضرار واسعة بعد سقوط شظايا صاروخ إيراني عنقودي في بني براك بمنطقة تل أبيب. وأضافت أن انفجارات دوت نتيجة اعتراض صواريخ في وسط إسرائيل.

وأوضحت أن شظايا الصاروخ الإيراني العنقودي تناثرت وسقطت في 10 مواقع بينها بتاح تكفا وبني براك، و ألحقت أضرارا واسعة.

وسجل الإسعاف الإسرائيلي 9 إصابات جراء سقوط شظايا صاروخ إيراني على وسط إسرائيل.

ويقول معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي إن 25 شخصا قتلوا منذ بداية الحرب، وسط رقابة مشددة وتعتيم كبير تفرضه تل أبيب على خسائرها الحقيقية جراء سقوط أو اعتراض الصواريخ والمسيرات التي تطلقها إيران وحزب الله.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الثلاثاء، إصابة 121 شخصا في الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع عدد المصابين منذ بداية الحرب على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي إلى 6131.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، في حين ترد طهران على ذلك بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مصالح أمريكية في دول المنطقة، لكنَّ هجماتها أدت إلى سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدَفة وطالبت بوقفه فورا.