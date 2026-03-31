قبل مغادرته.. لازاريني يدعو للتحقيق بمقتل موظفي الأونروا

‌قال مفوض وكالة الأمم المتحدة ⁠لغوث وتشغيل ⁠اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، اليوم الثلاثاء، إن مناقشات تدور حاليا لإجراء تحقيق أممي في مقتل أكثر من 390 ⁠من موظفيها خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، الذي جعل منها أكثر المواجهات دموية في تاريخ ⁠الوكالة.

وذكر لازاريني في مؤتمر صحفي عقده في جنيف في اليوم الأخير من مدة شغله للمنصب "أعتقد أننا بحاجة إلى تشكيل لجنة، لجنة خبراء رفيعة المستوى، للتحقيق في مقتل ‌موظفينا".

وأضاف أنه طرح الموضوع على مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وعلى الدول الأعضاء في نيويورك.

وأوضح أن "جزءا من السبب في عدم تفعيل ذلك بعدُ هو أن الصراع لا يزال متواصلا"، في إشارة إلى استمرار الهجمات الإسرائيلية على القطاع ⁠على الرغم من وقف إطلاق النار ⁠الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول.

وخلال العامين الماضيين تعرضت المنشآت التابعة للأونروا في غزة لضربات مباشرة وأخرى غير مباشرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مما تسبب في استشهاد مئات من موظفيها.

وقال لازاريني في تصريحات سابقة إن الغالبية العظمى من الموظفين قُتلوا على أيدي الجيش الإسرائيلي مع أطفالهم وأحبائهم، وقُتل العديد منهم أثناء تأدية "واجبهم في خدمة مجتمعاتهم".

وأوضح أن معظم القتلى كانوا من العاملين الصحيين والمعلمين التابعين للأمم المتحدة، الذين يدعمون مجتمعاتهم.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ارتكبت إسرائيل مئات الخروقات بالقصف وإطلاق النيران، مما أسفر عن استشهاد 704 فلسطينيين وإصابة 1914 آخرين، وفق أحدث معطيات وزارة الصحة بالقطاع.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 72 ألف شهيد و172 ألف مصاب، ودمارا هائلا أصاب 90% من البنى التحتية المدنية. وقدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار القطاع بنحو 70 مليار دولار.

وحذر لازاريني، الذي ‌سيحل محله مؤقتا البريطاني كريستيان ساوندرز، في وقت سابق من هذا الشهر من أن قدرة الوكالة على ‌البقاء ‌أصبحت على المحك وأن أي انهيار لها سيعني تولي إسرائيل مهامها الإنسانية.

وقد أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكالة الأونروا في ديسمبر/كانون الأول 1949، ويعمل في الوكالة نحو 18 ألف موظف في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينهم 13 ألفا في قطاع التعليم و1500 في قطاع الصحة، وتقدم دعما للاجئين الفلسطينيين في الداخل وفي البلدان المجاورة.