قنوات ورسائل مباشرة.. عراقجي يكشف تفاصيل تواصل إيران مع إدارة ترمب

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن ما يجري حاليا مع الولايات المتحدة لا يرقى إلى مستوى المفاوضات، بل يقتصر على تبادل رسائل بشكل مباشر أو عبر أطراف صديقة في المنطقة.

وأقر عراقجي في مقابلة مع الجزيرة بأنه يتلقى رسائل مباشرة من المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف كما كان الأمر في السابق، لكنه أكد أن ذلك لا يعني الدخول في مفاوضات رسمية مع الطرف الأمريكي.

وقال إن الرسائل الأمريكية تصل عبر الخارجية وهناك اتصالات بين أجهزة الأمن، قائلا إنه لا صحة للتفاوض مع جهة معينة بإيران، وإن تبادل الرسائل يتم ضمن إطار حكومي وتحت إشراف مجلس الأمن القومي.

وأشار إلى أن هذه الرسائل تتضمن تحذيرات أو رؤى متبادلة، وتصل عبر قنوات محددة.

الرد الإيراني

وبشأن الرد الإيراني على الشروط الأمريكية الذي تردد في الأيام الماضية أن إيران سلّمته ووصل للطرف الأمريكي، قال عراقجي إن إيران لم ترسل أي رد على المقترحات الأمريكية الـ15، ولم تقدم أي مقترحات أو شروط من جانبها حتى الآن.

وتحدث عن شروط بلاده لوقف الحرب، مؤكدا أنها لن تقبل بوقف إطلاق النار، بل تسعى لوقف كامل للحرب ليس في إيران وحدها بل في المنطقة كلها.

وأكد أن شروط إيران لذلك، هي ضمان عدم تكرار الاعتداءات وتقديم تعويضات عن الخسائر، مشيرا إلى أنه لم يتم اتخاذ بعد أي قرار بشأن المفاوضات، ومؤكدا أنه لا يمكن تهديد الشعب الإيراني، وأن على الرئيس الأمريكي مخاطبته باحترام.

وفيما يتعلّق بالملاحة البحرية، أكد عراقجي أن مضيق هرمز مفتوح بالكامل، ولا يُغلق إلا أمام من يحاربون إيران، موضحا أن بلاده اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لضمان عبور سفن الدول الصديقة من المضيق وبشكل آمن.