عاجل | وزير خارجية إيران للجزيرة: أتلقى رسائل من ويتكوف بشكل مباشر كما في السابق وهذا لا يعني أننا نتفاوض
Published On 31/3/2026|
آخر تحديث: 20:43 (توقيت مكة)
وزير خارجية إيران عباس عراقجي للجزيرة:
- ما يحدث الآن ليس مفاوضات بل تبادل للرسائل بشكل مباشر أو عن طريق أصدقائنا في المنطقة.
- أتلقى رسائل من ويتكوف بشكل مباشر كما في السابق وهذا لا يعني أننا نتفاوض.
- الرسائل تشمل تحذيرات أو رؤى متبادلة تصل عبر الأصدقاء.
- لا صحة للتفاوض مع جهة معينة بإيران والرسائل تصل عبر الخارجية وهناك اتصالات بين أجهزة الأمن.
- تبادل الرسائل يتم ضمن إطار محدد عبر الحكومة وتحت إشراف مجلس الأمن القومي.
- لم نرسل أي رد على المقترحات الأمريكية الـ15 ولم نقدم أي مقترحات أو شروط.
- لم نتخذ أي قرار بشأن المفاوضات ولدينا ملاحظات عليها وشروطنا لإنهاء الحرب واضحة.
- لن نقبل بوقف إطلاق النار بل نسعى لوقف كامل للحرب ليس في إيران وحدها بل في المنطقة كلها.
- شروط إيران هي ضمان عدم تكرار الاعتداءات وتقديم تعويضات عن الخسائر.
- لا يمكن تهديد الشعب الإيراني وعلى الرئيس الأمريكي مخاطبته باحترام.
- مضيق هرمز مفتوح بشكل كامل ومغلق فقط بوجه من يحاربوننا.
- اتخذنا جميع الإجراءات لعبور سفن الأصدقاء مضيق هرمز بشكل آمن.
المصدر: الجزيرة