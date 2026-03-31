عاجل | وزير خارجية إيران للجزيرة: أتلقى رسائل من ويتكوف بشكل مباشر كما في السابق وهذا لا يعني أننا نتفاوض

Published On 31/3/2026
آخر تحديث: 20:43 (توقيت مكة)

وزير خارجية إيران عباس عراقجي للجزيرة:

  • ما يحدث الآن ليس مفاوضات بل تبادل للرسائل بشكل مباشر أو عن طريق أصدقائنا في المنطقة.
  • أتلقى رسائل من ويتكوف بشكل مباشر كما في السابق وهذا لا يعني أننا نتفاوض.
  • الرسائل تشمل تحذيرات أو رؤى متبادلة تصل عبر الأصدقاء.
  • لا صحة للتفاوض مع جهة معينة بإيران والرسائل تصل عبر الخارجية وهناك اتصالات بين أجهزة الأمن.
  • تبادل الرسائل يتم ضمن إطار محدد عبر الحكومة وتحت إشراف مجلس الأمن القومي.
  • لم نرسل أي رد على المقترحات الأمريكية الـ15 ولم نقدم أي مقترحات أو شروط.
  • لم نتخذ أي قرار بشأن المفاوضات ولدينا ملاحظات عليها وشروطنا لإنهاء الحرب واضحة.
  • لن نقبل بوقف إطلاق النار بل نسعى لوقف كامل للحرب ليس في إيران وحدها بل في المنطقة كلها.
  • شروط إيران هي ضمان عدم تكرار الاعتداءات وتقديم تعويضات عن الخسائر.
  • لا يمكن تهديد الشعب الإيراني وعلى الرئيس الأمريكي مخاطبته باحترام.
  • مضيق هرمز مفتوح بشكل كامل ومغلق فقط بوجه من يحاربوننا.
  • اتخذنا جميع الإجراءات لعبور سفن الأصدقاء مضيق هرمز بشكل آمن.

 

 

المصدر: الجزيرة

