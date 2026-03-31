الكويت والسعودية تعترضان صواريخ وحوادث أمنية بالإمارات والبحرين والعراق

أعلنت جهات رسمية في كل من الكويت والسعودية والبحرين والإمارات والعراق عن سلسلة من الحوادث الأمنية والعسكرية المتزامنة، وذلك في فجر اليوم الـ32 من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

الكويت

ففي الكويت، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي الليلة أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية، مؤكدة أن أصوات الانفجارات التي قد تُسمع تعود إلى عمليات اعتراض تنفذها منظومات الدفاع الجوي.

ودعت رئاسة الأركان المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

من جهتها، أعلنت مؤسسة البترول الكويتية أن ناقلة نفط خام كويتية تعرضت لاستهداف إيراني أثناء وجودها في ميناء دبي، موضحة أن الناقلة كانت بكامل حمولتها وقت الحادث. وأشارت إلى أن الهجوم أسفر عن أضرار مادية في بدن السفينة واندلاع حريق، مع احتمال حدوث تسرب نفطي في المياه المحيطة.

وأكدت المؤسسة عدم وقوع إصابات بشرية، لافتة إلى أن العمل جار لتقييم حجم الأضرار بشكل دقيق.

السعودية

أما في السعودية، أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ الباليستية التي أُطلقت باتجاه أراضي المملكة، موضحا أن الدفاعات الجوية نجحت في اعتراض وتدمير 7 صواريخ استهدفت منطقة الرياض، إضافة إلى صاروخ باليستي آخر كان متجها نحو المنطقة الشرقية.

وكان الدفاع المدني السعودي قد أعلن تفعيل الإنذار بمحافظة الخرج للتحذير من خطر محتمل، قبل أن يؤكد لاحقا زوال الخطر وعودة الوضع إلى طبيعته.

الإمارات

وفي الإمارات، أعلن مكتب الإعلام في حكومة دبي أن الجهات المختصة تعاملت مع حادث حريق في منزل مهجور بمنطقة البدع، نتيجة سقوط شظية ناجمة عن عملية اعتراض نفذتها الدفاعات الجوية.

وأوضح المكتب أن الحادث أسفر عن تسجيل 4 إصابات طفيفة لأشخاص كانوا بالقرب من موقع الحريق.

وكان المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة قد أعلن أن الجهات المختصة في الإمارة تعاملت، مساء الإثنين، مع حادث نجم عن استهداف المبنى الإداري لشركة الثريا للاتصالات في المنطقة الوسطى بطائرة مسيّرة قادمة من إيران.

وأوضح المكتب أنه لم يتم تسجيل أي إصابات جراء الحادث، مؤكدا أنه سيتم تزويد الجمهور بالمستجدات حال توفرها، ومهيبا بالجمهور عدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

البحرين

في المنامة، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية الاثنين، أن الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تمكنت من القبض على 3 أشخاص، إثر "قيامهم بتشكيل خلية إرهابية تنتمي إلى حزب الله اللبناني، والتنسيق مع عناصر إرهابية في الخارج والسعي للتخابر معهما، بما يمس سيادة الدولة ويهدد أمن وسلامة المجتمع"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية (بنا).

وأوضحت الوزارة أن إفادات المقبوض عليهم كشفت تلقيهم تدريبات على استخدام السلاح أثناء سفرهم إلى لبنان، بعد لقائهم بعناصر من الحزب، إلى جانب قيامهم بإرسال صور ومعلومات تتعلق بتداعيات ما وصفته بـ"العدوان الإيراني الآثم" الذي تتعرض له البحرين.

وأضافت أن المتهمين جمعوا أموالا تحت غطاء العمل الخيري، وحولوها لدعم أنشطة حزب الله، تمهيدا لتكليفهم بتنفيذ مخططات وأعمال إرهابية داخل المملكة.

وأكدت الإدارة العامة للمباحث أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

العراق

أما في العراق، فأفاد مصدر في الشرطة العراقية للجزيرة بأن هجمات متتالية استهدفت معسكر الدعم اللوجستي الأمريكي في محيط مطار بغداد.

في المقابل، أعلنت هيئة الحشد الشعبي تعرض مواقع تابعة لها في محافظات عدة لاستهداف جوي، مشيرة إلى أن ضربات نُفذت في منطقتي بابل والأنبار دون تسجيل خسائر.

وفي بيان لاحق، أفادت الهيئة بأن مواقعها في محافظة نينوى شمالي البلاد تعرضت فجر الأحد لما وصفته بـ"عدوان صهيوني أمريكي" عبر 3 ضربات جوية أثناء تنفيذ مهام رسمية.

وأوضحت أن الضربة الأولى استهدفت مقر اللواء 14 ضمن قيادة عمليات نينوى، فيما استهدفت الضربتان الثانية والثالثة أحد مقرات الفوج الرابع التابع للواء ذاته، دون أن تقدم حصيلة نهائية للخسائر، مؤكدة أنها ستعلن التفاصيل لاحقا.

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان الحشد الشعبي مقتل 3 من عناصره وإصابة 4 آخرين، إثر قصف جوي استهدف مقرا قياديا تابعا له في محافظة كركوك شمالي العراق.

وتندرج هذه التطورات ضمن تصعيد إقليمي متسارع، في ظل استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران منذ نهاية فبراير/شباط الماضي، والتي أسفرت عن سقوط مئات القتلى.

5558 صاروخا وطائرة مسيّرة

ووفق رصد أجرته وكالة الأناضول استنادا إلى بيانات رسمية، استهدفت إيران 7 دول عربية، معظمها خليجية، بما لا يقل عن 5558 صاروخا وطائرة مسيّرة، إضافة إلى هجوم بطائرتين مقاتلتين، وذلك خلال 31 يوما من ردها على العمليات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية، حتى مساء الاثنين.

وردّت طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل، إلى جانب استهداف ما تصفه بـ"مصالح أمريكية في المنطقة". وأدت هذه الهجمات إلى سقوط قتلى وجرحى في عدد من دول المنطقة، فضلا عن أضرار في منشآت مدنية، الأمر الذي قوبل بإدانات من الدول المتضررة، التي دعت إلى وقف التصعيد.