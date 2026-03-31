انفجارات تهز طهران وغارة أمريكية تستهدف مستودعا للذخيرة في أصفهان

أفاد مراسل الجزيرة بسماع دوي انفجارات في مناطق متفرقة من العاصمة الإيرانية، طهران، فجر اليوم الثلاثاء.

وفي السياق، نقلت صحفية وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة نفذت مساء الاثنين غارة جوية واسعة استهدفت مستودع ذخيرة كبير في مدينة أصفهان، باستخدام كميات كبيرة من الذخائر الخارقة للدروع.

في المقابل، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن دوي صفارات الإنذار في بلدات عدة شمال إسرائيل، تحسبا لاحتمال تسلل طائرة مسيّرة.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، في حين ترد طهران على ذلك بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مصالح أمريكية في دول المنطقة، لكنَّ هجماتها أدت إلى سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدَفة وطالبت بوقفه فورا.