عاجل | المتحدث باسم الخارجية القطرية: تم تجاوز العديد من الخطوط الحمر في الهجمات الإيرانية
Published On 31/3/2026|
آخر تحديث: 14:08 (توقيت مكة)
المتحدث باسم الخارجية القطرية:
- ندعو إلى خفض التصعيد وهذا يشمل كل التحركات في المنطقة.
- من الضروري احترام سيادة لبنان والهجمات هناك تخالف القانون الدولي.
- الاقتحامات الإسرائيلية والحديث عن منطقة عازلة في لبنان انتهاك للقانون الدولي.
- التنسيق جار مع الأطراف الدولية بشأن خفض التصعيد في لبنان.
- نقف ضد الاستهدافات الإيرانية للمنشآت الحيوية والمدنية ما يهدد الجميع في المنطقة.
- تم تجاوز العديد من الخطوط الحمر في الهجمات الإيرانية.
- نتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتنا ضد أي اعتداء.
- ندعو إلى خفض التصعيد ونرحب بالمبادرات الدبلوماسية التي تحقق ذلك.
- كلما اقتربنا من طاولة التفاوض صب ذلك في صالح المنطقة.
- هناك واقع أن إيران دولة جارة ويجب إيجاد طريقة للعيش جنبا إلى جنب.
- استمرار التصعيد لن يكون في مصلحة أحد ويعني مزيدا من الخسائر.
- ندعم جهود باكستان في الوساطة ونتمنى أن تأتي بالسلام في المنطقة.
- مسألة مضيق هرمز إقليمية ولها انعكاسات على الجميع في العالم.
- مسألة مضيق هرمز تحتاج إلى توافق إقليمي بشأن أمن المضيق والحركة عبره.
- استهداف إيران لمنشآت الطاقة تجاوز للخطوط الحمر وخطوة خطيرة.
- نأمل من جميع الأطراف مراعاة القوانين الدولية بشأن استهداف المنشآت الحيوية.
- قادة الخليج على اتصال دائم للتنسيق بما يصب في مصلحة الجميع بالمنطقة.
- المنطقة يجب أن تكون جزءا من أي حل في المستقبل ومن أي اتفاق يخص أمنها.
- دولة قطر أرسلت إلى منظمات دولية شكاوى بشأن الاعتداءات الإيرانية.
- الوساطة الباكستانية على تنسيق وتواصل مع دول المنطقة.
- التهديدات في مضيق هرمز وإغلاقه يشكلان تهديدا لأمن الطاقة عالميا.
- نتحرك مع الشركاء الدوليين بشأن مضيق هرمز وملتزمون بأمن الطاقة وسلاسل التوريد.
- مضيق هرمز لا يتعلق بطرف واحد وتتشاركه دول المنطقة.
- لطالما حذرنا من استهداف المنشآت الحيوية وننسق مع الأطراف كافة في هذا الإطار.
- القوات المسلحة القطرية أثبتت أن قطر ليست هدفا سهلا.
- القوات المسلحة القطرية أحبطت أكثر من 90% من الهجمات.
- شراكاتنا الدفاعية مع الدول نتج عنها عمل مشترك ساهم في حماية بلداننا.
- شراكتنا الدفاعية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة كان لها أثر بحماية موارد قطر.
- نأمل من جميع الأطراف مراعاة القوانين الدولية بشأن استهداف المنشآت الحيوية.
المصدر: الجزيرة