عاجل | المتحدث باسم الخارجية القطرية: تم تجاوز العديد من الخطوط الحمر في الهجمات الإيرانية

وليد الأنصاري من شاشة الجزيرة
المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري (الجزيرة)
Published On 31/3/2026
آخر تحديث: 14:08 (توقيت مكة)

المتحدث باسم الخارجية القطرية:

  • ندعو إلى خفض التصعيد وهذا يشمل كل التحركات في المنطقة.
  • من الضروري احترام سيادة لبنان والهجمات هناك تخالف القانون الدولي.
  • الاقتحامات الإسرائيلية والحديث عن منطقة عازلة في لبنان انتهاك للقانون الدولي.
  • التنسيق جار مع الأطراف الدولية بشأن خفض التصعيد في لبنان.
  • نقف ضد الاستهدافات الإيرانية للمنشآت الحيوية والمدنية ما يهدد الجميع في المنطقة.
  • تم تجاوز العديد من الخطوط الحمر في الهجمات الإيرانية.
  • نتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتنا ضد أي اعتداء.
  • ندعو إلى خفض التصعيد ونرحب بالمبادرات الدبلوماسية التي تحقق ذلك.
  • كلما اقتربنا من طاولة التفاوض صب ذلك في صالح المنطقة.
  • هناك واقع أن إيران دولة جارة ويجب إيجاد طريقة للعيش جنبا إلى جنب.
  • استمرار التصعيد لن يكون في مصلحة أحد ويعني مزيدا من الخسائر.
  • ندعم جهود باكستان في الوساطة ونتمنى أن تأتي بالسلام في المنطقة.
  • مسألة مضيق هرمز إقليمية ولها انعكاسات على الجميع في العالم.
  • مسألة مضيق هرمز تحتاج إلى توافق إقليمي بشأن أمن المضيق والحركة عبره.
  • استهداف إيران لمنشآت الطاقة تجاوز للخطوط الحمر وخطوة خطيرة.
  • نأمل من جميع الأطراف مراعاة القوانين الدولية بشأن استهداف المنشآت الحيوية.
  • قادة الخليج على اتصال دائم للتنسيق بما يصب في مصلحة الجميع بالمنطقة.
  • المنطقة يجب أن تكون جزءا من أي حل في المستقبل ومن أي اتفاق يخص أمنها.
  • دولة قطر أرسلت إلى منظمات دولية شكاوى بشأن الاعتداءات الإيرانية.
  • الوساطة الباكستانية على تنسيق وتواصل مع دول المنطقة.
  • التهديدات في مضيق هرمز وإغلاقه يشكلان تهديدا لأمن الطاقة عالميا.
  • نتحرك مع الشركاء الدوليين بشأن مضيق هرمز وملتزمون بأمن الطاقة وسلاسل التوريد.
  • مضيق هرمز لا يتعلق بطرف واحد وتتشاركه دول المنطقة.
  • لطالما حذرنا من استهداف المنشآت الحيوية وننسق مع الأطراف كافة في هذا الإطار.
  • القوات المسلحة القطرية أثبتت أن قطر ليست هدفا سهلا.
  • القوات المسلحة القطرية أحبطت أكثر من 90% من الهجمات.
  • شراكاتنا الدفاعية مع الدول نتج عنها عمل مشترك ساهم في حماية بلداننا.
  • شراكتنا الدفاعية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة كان لها أثر بحماية موارد قطر.
المصدر: الجزيرة

