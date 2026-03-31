أمير قطر يبحث مع رئيس الإمارات أوضاع المنطقة وتداعياتها

بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني -اليوم الثلاثاء- مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، إلى جانب المساعي المبذولة لاحتواء التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي تدوينة له على حسابه بمنصة إكس، قال أمير قطر إنه بحث خلال اللقاء مستجدات المرحلة التي تمر بها المنطقة وتداعياتها.

وأضاف "أكدنا أهمية تكثيف التنسيق المشترك لحماية أمن دولنا وصون مصالحها، ودعم المسارات السلمية الرامية إلى احتواء التصعيد".

كما ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن أمير قطر والرئيس الإماراتي استعرضا في لقائهما في العاصمة أبوظبي سبل الحد من التصعيد في ظل تسارع الأحداث التي تشهدها المنطقة واستمرار الاعتداءات الإيرانية، وما يترتب عليها من تداعيات أمنية وانعكاسات على إمدادات الطاقة العالمية وتوازن أسواقها.

وأضافت الوكالة القطرية أن أمير البلاد أكد خلال المباحثات على أهمية تغليب الحلول الدبلوماسية كمسار لتسوية النزاعات، والتشديد على ضرورة تعزيز العمل المشترك للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، بما يحد من تداعيات الأزمات الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي.