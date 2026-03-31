صور أقمار صناعية تكشف استمرار تحميل النفط في جزيرة خارك

كشفت صور الأقمار الصناعية الملتقطة في 29 مارس/ آذار 2026، وجود عدة سفن في جزيرة خارك تقوم بتحميل النفط الخام عند الأرصفة، إلى جانب انتشار قوارب سريعة تابعة للحرس الثوري الإيراني.

وأظهر تحليل الصور وجود 5 ناقلات تتراوح أطوالها بين 218 مترا و330 مترا، جميعها في حالة رسو على أرصفة الشحن الواقعة على جانبي الجزيرة، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 6 قوارب سريعة قربها.

وتقع جزيرة خارك على بعد نحو 30 كيلومترا من الساحل الإيراني، وتعد أكبر محطة مفتوحة لتصدير النفط في العالم، إذ يمكنها تحميل ما يصل إلى 7 ملايين برميل يوميا، بينما يمر عبرها ما بين 90% و95% من صادرات إيران النفطية، بسبب ضحالة معظم سواحل البلاد التي لا تستوعب الناقلات العملاقة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن خياره المفضل هو الاستيلاء على النفط الإيراني، مضيفا "ربما نستولي على جزيرة خارك وربما لا، وهذا يعني أننا سنضطر للبقاء هناك لفترة من الوقت"، معتبرا أن الإيرانيين يفتقرون للدفاعات الجوية الكافية، وموضحا أن الاستيلاء على الجزيرة يمكن أن يتم "بسهولة بالغة".

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، استنادا إلى تقارير استخبارية، أن إيران نشرت تعزيزات إضافية في جزيرة خارك خلال الأسابيع الماضية، في خطوة تهدف إلى الاستعداد لأي عملية محتملة قد تنفذها الولايات المتحدة للسيطرة على الجزيرة.