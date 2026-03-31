زيلينسكي يعلن بناء شراكات أمنية ودفاعية مع دول الخليج

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده تعمل على بناء شراكات أمنية ودفاعية مع عدة دول خليجية، مشيرا إلى "اتفاقيات تاريخية" مع السعودية والإمارات وقطر.

وأضاف زيلينسكي في كلمته المسائية أمس الاثنين بعد زيارة للشرق الأوسط ومنطقة الخليج أن أوكرانيا "تعمل أيضا مع الأردن والكويت، وتلقت استفسارات من البحرين وعمان".

وأوضح أن أوكرانيا تقوم بتصدير أنظمة الدفاع والخبرات العسكرية والمعرفة التقنية، متوقعا أن يتم التعاون معها في المجالات الأمنية بالمقابل. وقد تم بالفعل التوصل إلى اتفاقيات لتعزيز الدفاع الجوي، وتطوير مشترك لإنتاج الأسلحة، والتعاون في قطاع الطاقة.

تابع زيلينسكي في حديثه المسائي المصور، متحدثا عن جولته الشرق أوسطية" لقد كانت زيارة مثمرة للغاية لمنطقة الشرق الأوسط والخليج. يمكنك أن تلمس بوضوح الموقف الإيجابي تجاه أوكرانيا، تجاه جنودنا وخبراتنا. وهناك احترام كبير لأوكرانيا، وأنا ممتن لقادتها على ذلك".

وأضاف الرئيس الأوكراني أنه توجد رؤية مشتركة بين دول المنطقة للعمل مع بلاده، وقواته الدفاعية والخبراء الأوكرانيين، مشيرا إلى أن الأمن واستعادة الاستقرار على رأس أولويات الجميع، ومؤكدا أن كل أمة تستحق أن تعيش في سلام.

وذكر زيلينسكي في خطابه أن "هناك بالفعل اتفاقيات قائمة، اتفاقيات تاريخية بين أوكرانيا والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر. كما أننا نعمل مع الأردن والكويت".

وكان زيلينسكي قد قام بجولة خليجية شملت قطر والسعودية والأردن والإمارات.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تتعرض دول الخليج والأردن لهجمات بمسيرات وصواريخ إيرانية، ألحقت أضرارا بمنشآت مدينة، شملت مطارات وموانئ ومنشآت نفطية.