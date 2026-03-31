خبير عسكري: لهذه الأسباب قُصفت أصفهان بقذائف خارقة للتحصينات

يرجح الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد الركن نضال أبو زيد أن الولايات المتحدة وإسرائيل لديهما معلومات استخبارية تفيد بوجود مواقع محصنة في أصفهان وسط إيران، ولذلك قصفوا أكثر من موقع فيها بقذائف خارقة للتحصينات مثل قذائف "جي بي يو".

وأوضح العقيد أبو زيد -في تحليل لتطورات الحرب على إيران- أن استخدام قذائف "جي بي يو" يعني أن الاستهداف كان مباشرا في أصفهان، باعتبار أن حمل هذه القذائف يحتاج إلى طائرات "أف 16" و"أف 35″، وإلى القاذفات الإستراتيجية، مشيرا إلى أن المخزون الأمريكي من هذه القاذفات محدود.

وتحتوي أصفهان على منشأة نطنز النووية ومجمع للصناعات العسكرية وشركة مسؤولة عن تصنيع وتخزين الطائرات المسيّرة.

وقال مسؤول أمريكي إنهم نفذوا مساء أمس الاثنين غارة جوية واسعة على مستودع ذخيرة كبير في أصفهان، وأضاف -بحسب ما نقلت عنه صحيفة وول ستريت جورنال- أن القصف تم بكمية كبيرة من الذخائر الخارقة للدروع في أصفهان.

ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب -عبر حسابه الرسمي في منصة "تروث سوشال"- مقطع فيديو يظهر انفجارات ضخمة، يُعتقد أنها وقعت في مدينة أصفهان الإيرانية بعد غارات أمريكية إسرائيلية، دون إرفاق أي تعليق على المشاهد.

ومن جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه شن سلسلة هجمات مكثفة على أهداف إيرانية في أصفهان الليلة الماضية.

وجاء ذلك في حين أعلن التلفزيون الإيراني أن قوات الدفاع الجوي للجيش الإيراني تمكنت من تدمير مسيّرة من طراز "إم كيو 9" في مدينة أصفهان.

هدف الرشقات الإيرانية

في المقابل أطلقت إيران موجة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل، يقول عبد القادر عراضة عبر الخريطة التفاعلية إنها صواريخ عنقودية استهدفت تل أبيب الكبرى ومناطق أخرى مثل بتاح تكفا وبني براك.

وحول هدف الرشقات الصاروخية الإيرانية، قال العقيد أبو نضال إن بتاح تكفا تحتوي على مجمع الصناعات العسكرية الإسرائيلية، وتعرضت لاستهدافات إيرانية سابقة.

وأوضح أن منطقة بني براك لا تحتوي على مواقع عسكرية وهي تضم أغلبية من اليهود المتدينين (الحريديم)، مرجحا أن الصاروخ الإيراني لم يكن دقيقا فسقطت الشظايا هناك.

وأضاف العقيد أبو نضال أن الجانب الإيراني يستهدف مناطق الوسط الإسرائيلي بكثافة ثم ينقل تركيزه على المنطقة الجنوبية ويترك المنطقة الشمالية لحزب الله اللبناني، مشيرا إلى أن ديمونة لا تزال ضمن الأهداف الإيرانية وكذلك المجمعات الصناعية في بئر السبع.

وكان الخبير العسكري والإستراتيجي قد أوضح في مداخلة سابقة أن استهداف إيران لمدينة حيفا يرتبط مباشرة بضرب رادار "ألتا"، الذي يعد من أهم منظومات الحرب الإلكترونية والتشويش، مشيرا إلى أن تضرره أدى إلى انكشاف الأجواء في المنطقة.

وفي سياق الخسائر التي تتكبدها إسرائيل، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "أكثر من 5500 إسرائيلي بلا مأوى عشية عيد الفصح اليهودي بعد تدمير منازلهم جراء الحرب".

كما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن 6131 مصابا نقلوا إلى المستشفيات منذ بدء الحرب بينهم 118 مصابا ما زالوا يتلقون العلاج.